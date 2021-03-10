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10.03.2021 21:30
Рубрика: Спорт

Дзюба вернется в сборную России капитаном

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба вернется в состав сборной России и получит капитанскую повязку.

В среду стало известно, что тренерский штаб сборной России по футболу 15 марта огласит состав команды на три стартовых отборочных матча чемпионата мира 2022 года.

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"Тренерский штаб сборной России 15 марта объявит состав для подготовки к матчам отбора на ЧМ-2022", - говорится в сообщении в Telegram-канале сборной.

Позже главный тренер Станислав Черчесов в интервью Youtube-каналу "Футбольный Биги" заявил о возвращении в команду Артема Дзюбы.

"Список уже есть, окончательный мы назовем 15-го числа. Сейчас вопрос прорабатывается, как правильно сделать логистику. Они ведь все играют 21-го числа, у них тур, а мы 22-го улетаем. Давайте пока не буду голословным. Естественно, им, наверное, нет смысла лететь в Сочи, но посмотрим. Будет ли Дзюба вызван? Будет. И будет капитаном", - заявил Черчесов.

Сборной России предстоит 24 марта в гостях сыграть с Мальтой, 27 марта на своем поле принять Словению, а 30 марта снова на выезде сыграть со Словакией.

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