Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба вернется в состав сборной России и получит капитанскую повязку.

В среду стало известно, что тренерский штаб сборной России по футболу 15 марта огласит состав команды на три стартовых отборочных матча чемпионата мира 2022 года.

"Тренерский штаб сборной России 15 марта объявит состав для подготовки к матчам отбора на ЧМ-2022", - говорится в сообщении в Telegram-канале сборной.

Позже главный тренер Станислав Черчесов в интервью Youtube-каналу "Футбольный Биги" заявил о возвращении в команду Артема Дзюбы.

"Список уже есть, окончательный мы назовем 15-го числа. Сейчас вопрос прорабатывается, как правильно сделать логистику. Они ведь все играют 21-го числа, у них тур, а мы 22-го улетаем. Давайте пока не буду голословным. Естественно, им, наверное, нет смысла лететь в Сочи, но посмотрим. Будет ли Дзюба вызван? Будет. И будет капитаном", - заявил Черчесов.

Сборной России предстоит 24 марта в гостях сыграть с Мальтой, 27 марта на своем поле принять Словению, а 30 марта снова на выезде сыграть со Словакией.