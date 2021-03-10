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10.03.2021 09:51
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснил появление "лишних" долгов по кредитной карте

Текст: Михаил Загайнов
Банки могут налагать на кредитные карты дополнительные расходы или менять условия обслуживания, поэтому клиенты часто видят "лишние" долги. По словам старшего преподавателя кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антона Рогачевского, при оформлении карт необходимо особенно внимательно читать договор.

"Дополнительная оплата может быть начислена, например, за счет комиссии за снятие наличных. Кредитные карты предназначены для безналичного расчета, поэтому за обналичивание взимается дополнительная комиссия", - цитирует эксперта агентство "Прайм".

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По его словам, "лишние" долги могут возникнуть также из-за выхода за пределы лимита: многие банки предпочитают не ставить жесткие рамки и не обрубать доступ клиенту к средствам при достижении установленного лимита, однако деньги свыше его будут "дороже".

Еще одна причина неожиданной суммы долга - просроченные платежи. Часто это происходит из-за неверного толкования грейс-периода. Так, банки могут устанавливать его на 45 дней.

"Но тут нужно смотреть, с какого числа по договору идет отсчет. Если с момента выдачи транша, то у вас есть 45 дней. Если с первого числа месяца, в котором была совершена операция, а вы провели оплату 20-го числа, то у вас в запасе только 25 дней", - пояснил Рогачевский.

Влияют на сумму долга и дополнительные услуги по карте.

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