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10.03.2021 18:50
Рубрика: Экономика

Эксперт: Туры в Грецию россияне пока бронируют с опаской

Фото: Геннадий Аносов Фото: Геннадий Аносов
Фото: Геннадий Аносов

Из-за пандемии коронавируса россияне с большой осторожностью бронируют туры за рубеж, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" президент Союза турагентств Сергей Голов. По его словам, сейчас они предпочитают внутренний туризм.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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"Не столько турист пугливый, сколько время у нас сложное на сегодняшний день, - считает Голов. - То, что Греция планирует открытие, я знаю, что и расписание уже практически готово, распечатаны программы. Туристы пока с опаской бронируют туры в Грецию, потому что майские праздники традиционно были местом отдыха в южной части".

Еще одна сложность - требования по эпидемиологической безопасности, которые вводятся в разных странах.

"Израиль вводит зеленые паспорта, ковидные. Есть новости, которые каждый день вносят коррективы. Каждый раз оставлять деньги на депозите, у туриста возникает чувство боязливости", - пояснил эксперт.

На этом фоне, по мнению Сергея Голова, выгодно выделяются курорты Турции.

"Туда идут активные бронирования, там работает система раннего бронирования, ценник, конечно, намного отличается от прошлогоднего, - пояснил эксперт. - Все те, кто привык отдыхать по несколько раз в год, когда границы закрыты, выбирают отдых внутри страны. Так называемый лакшери-сегмент очень сильно ограничен в местах размещения".

Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

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