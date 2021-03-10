Эксперты заговорили о необычной активности вице-президента США

Вице-президент США Камала Харрис играет нетипично значимую роль в формировании внешней политики команды Джозефа Байдена. К такому выводу пришли аналитики The Washington Post, подсчитавшие, что за первые недели правления новой администрации Харрис по меньшей мере шесть раз проводила телефонные переговоры с лидерами других стран без участия Байдена. Это заметно чаще обычного для вице-президента.

Она также поучаствовала в саммите с премьером Канады и выступала с внешнеполитической речью в стенах госдепартамента США. По сведениям источников газеты, голос Харрис стал одним из ключевых при принятии решений об авиаударе по территории Сирии и введении санкций против Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи. По этим первым штрихам эксперты не берутся судить, делегирует ли Байден часть внешнеполитического портфолио своему вице-президенту. В целом внешняя политика в США традиционно является прерогативой главы государства, а вице-президент выполняет функции советника при нем. Но бывает, что президент дает довольно широкие полномочия своим вице на отдельных направлениях. Например, сам Байден известен специализацией на внешней политике, а потому в бытность вице-президентом при Бараке Обаме играл заметную роль в этих вопросах. Он даже шутил, что звонил тогдашнему украинскому президенту Петру Порошенко чаще, чем собственной супруге.

Обкатка Харрис во внешней политике, возможно, указывает на ее статус преемницы Байдена

Но в случае с Харрис это действительно выглядит необычно, тем более с первых дней. В бытность сенатором она иногда касалась тем внешней политики, но в целом ее опыт на этом поприще выглядит скромным. Поэтому высокая активность г-жи Харрис уже с первых недель, возможно, указывает на то, что Байден умышленно обкатывает ее на этом поприще с прицелом на взращивание в ней своего преемника. Так, Харрис начинает свой рабочий день с чтения ежедневной сводки по вопросам национальной безопасности, которую разведсообщество США готовит для Белого дома. Она также регулярно встречается с руководителями профильных ведомств, включая госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина.

Между тем

Джозеф Байден, выступая в Пентагоне, наглядно подтвердил, что разговоры о его преемнике - необходимость для демократов. В своей речи Байден решил поблагодарить министра обороны Ллойда Остина, но, по-видимому, забыл не только его имя, но и название... Пентагона. "Я хочу поблагодарить министра... бывшего генерала, я его до сих пор генералом называю... моего парня, который управляет этим подразделением... поблагодарить этого министра за все, что он делает для реализации того, о чем мы говорили", - сказал президент, постоянно запинаясь и делая паузы. При этом Остин - давний знакомец Байдена. В период службы в Ираке генерал был с знаком с Бо Байденом (сын Джозефа Байдена, умерший в 2015 году) и даже ходил с ним в одну церковь. Многочисленные ляпы и оговорки Байдена в публичных выступлениях в силу преклонного возраста давно стали предметом шуток в американской прессе и соцсетях.