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Эль Фаннинг и Элизабет Мосс сыграют в кино о создании "Крестного отца"

Новости
    10.03.2021, 12:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Очередное пополнение в касте фильма 78-летнего Барри Левинсона о создании легендарной гангстерской ленты Копполы "Крестный отец".

Фото: kinopoisk.ru
Фото: найдены актрисы на роли в ремейке "Суперкрошек" Диабло Коди

Как сообщает Deadline, к актерскому составу картины только что присоединилась чудесная Эль Фаннинг. Она сыграет возлюбленную, а далее и жену (третью из семи) продюсера "Отца" Роберта Эванса (Джейк Джилленхол) - актрису Эли Макгроу.

Роль Фрэнсиса Форда Копполы ушла к Оскару Айзеку, Элизабет Мосс сыграет его супругу, Элеонору Копполу.

Напомним, что ранее из проекта выбыл Арми Хаммер, обвиненный в каннибализме (нет, это совершенно не шутка) и некоторых других причудливых деяниях.

Фото: kinopoisk.ru
Мишель Уильямс сыграет мать Стивена Спилберга у Стивена Спилберга

Элизабет Элис Макгроу, известной, в частности, по роли Мелиссы в "Конвое" Сэма Пекинпа, сейчас 81 год. После развода с Эвансом Эли поддерживала с бывшим мужем хорошие отношения - они даже время от времени выходили в свет вместе.

Далее, в 1973-м, Макгроу вышла замуж за Стива Маккуина, с которым снималась в "Побеге" того же Пекинпа. И с которым развелась через пять лет.

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