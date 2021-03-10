Эль Фаннинг и Элизабет Мосс сыграют в кино о создании "Крестного отца"

Очередное пополнение в касте фильма 78-летнего Барри Левинсона о создании легендарной гангстерской ленты Копполы "Крестный отец".

Как сообщает Deadline, к актерскому составу картины только что присоединилась чудесная Эль Фаннинг. Она сыграет возлюбленную, а далее и жену (третью из семи) продюсера "Отца" Роберта Эванса (Джейк Джилленхол) - актрису Эли Макгроу.

Роль Фрэнсиса Форда Копполы ушла к Оскару Айзеку, Элизабет Мосс сыграет его супругу, Элеонору Копполу.

Напомним, что ранее из проекта выбыл Арми Хаммер, обвиненный в каннибализме (нет, это совершенно не шутка) и некоторых других причудливых деяниях.

Элизабет Элис Макгроу, известной, в частности, по роли Мелиссы в "Конвое" Сэма Пекинпа, сейчас 81 год. После развода с Эвансом Эли поддерживала с бывшим мужем хорошие отношения - они даже время от времени выходили в свет вместе.

Далее, в 1973-м, Макгроу вышла замуж за Стива Маккуина, с которым снималась в "Побеге" того же Пекинпа. И с которым развелась через пять лет.