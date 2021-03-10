"Единая Россия" сформировала оргкомитет по праймериз к выборам в Госдуму

Сенатор Александр Карелин назначен председателем организационного комитета предварительного голосования "Единой России". Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Первое заседание оргкомитета прошло в среду.

"Александр Александрович (Карелин) не нуждается в представлении, он один из основателей "Единой России", - отметил Турчак.

Он также добавил, что в состав федерального оргкомитета от партии вошли представители регионов, молодежного движения, юристы, эксперты в сфере IT-технологий и общественники. "Для нас важно, чтобы внешних, непартийных экспертов и общественников в оргкомитете было больше, чем самих партийцев", - подчеркнул Турчак.

Регистрация кандидатов на праймериз начнется на официальном сайте предварительного голосования pg.er.ru с 15 марта и продлится до 29 апреля.

Турчак также рассказал о возможности для волонтеров участвовать в партийных праймериз. "Мы рука об руку боролись с пандемией, помогали медикам, пациентам, тем, кто находился на изоляции и совершенно справедливо и честно с нашей стороны помочь самым активным и авторитетным людям пойти во власть от ведущей партии страны", - заявил он на заседании.

Координатор федерального штаба Всероссийской акции взаимопомощи "Мы Вместе" Мария Якунчикова напомнила, что ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с активистами движения поддержал идею об участии волонтеров в политике. "Те волонтеры, которые занимаются помощью людям, в первую очередь идут помогать, их приоритеты не меняются. Но участие в политической жизни поможет им расширить свои возможности помощи людям", - отметила она.

Ранее было принято решение, что праймериз пройдут по открытой модели с 24 по 30 мая. Это значит, что каждый желающий, проживающий на территории избирательного участка, сможет принять участие в праймериз, а не только член партии. В большинстве регионов они будут проводиться в электронном формате, но в ряде территорий в зависимости от эпидемиологической ситуации также возможно и очное голосование. Ожидается, что 31 мая будет объявлено о результатах. В "ЕР" заверили, что все, кто победит в праймериз, действительно будут выдвинуты на выборы в Госдуму.