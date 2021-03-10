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10.03.2021 22:18
Рубрика: Спорт

Федерер выиграл первый после травмы матч

Текст: Максим Домчев
Теннисист Роджер Федерер. Фото: Getty Images/ Harry How Теннисист Роджер Федерер. Фото: Getty Images/ Harry How
Теннисист Роджер Федерер. Фото: Getty Images/ Harry How

Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер в первом после тяжелейшей травмы матче обыграл британца Дэниела Эванса.

Фото: TPN/Getty Images
Джокович превзошел рекорд Федерера по лидерству в рейтинге АТР

На турнире в Дохе состоялось долгожданное возвращение на корт бывшей первой ракетки мира Роджера Федерера, который более года восстанавливался после травмы ноги.

Его соперником стал представитель Великобритании Дэниел Эдвардс. Занимающий шестое место в рейтинге АТР швейцарец пока еще далек от идеальной формы. В первом сете соперники определили сильнейшего на тай-брейке, где сказался опыт имеющего в активе 103 победы на турнирах швейцарца - 7:6 (10-8).

Во второй партии британец взял верх - 6:3. В решающем сете Федереру при счете 5:5 удалось выиграть два гейма подряд - 7:5. В третьем круге соперником экс-первой ракетки мира станет грузин Николоз Басилашвили.

Спорт Теннис Игроки

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