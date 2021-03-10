Новости

Таинственный минерал расскажет о климате 540 миллионов лет назад 11:12
В Минцифры опровергли данные о возможном ограничении доступа к госуслугам 10:58
Осужденного из пермской колонии обвинили в призывах к терроризму 10:58
Ушедшая из "Бэтвумен" Руби Роуз захотела вернуться 10:56
Актер из "Начальника Чукотки" Иосиф Конопацкий умер в Норвегии 10:46
В Петербурге грабитель вынес из банка 2,6 миллиона рублей 10:40
Финляндия готовится к строгому карантину из-за коронавируса 10:40
В Петербург пришли аномальные морозы 10:33
Астронавт NASA вновь полетит к МКС на корабле "Союз МС-18" 10:21
Петр Бирюков: В Москве в этом году проведут реконструкцию 30 прудов 10:12
Врач рассказал о влиянии и последствиях коронавируса на зрение 10:11
От COVID-19 умерла пианистка, певица и композитор Людмила Лядова 10:06
Самый популярный автомобиль США начал ржаветь еще в автосалонах 10:01
Более 10 тысяч пациентов с COVID-19 получили помощь в центре инфекционных болезней "Вороновское" 09:43
В Норильске суд освободил одного из фигурантов дела о сходе лавины 09:38
Зарубежный сервис денежных переводов ограничил работу в России 09:35
Пашинян сообщил об увольнении главы Генштаба Армении 09:34
Глава КГБ Беларуси заявил о трех возможных сценариях протестов в марте 09:17
Гол Орлова и две передачи Кузнецова принесли "Вашингтону" победу 09:16
В Кургане проверят роддом, где пациенток кормили гнилыми продуктами 09:07
Toyota зарегистрировала в России товарный знак GR Sport 09:05
Тюменке удалили из носа опухоль размером с кулак 08:54
Вице-мэр Челябинска не смог обжаловать свой арест 08:48
В Москве во время тренировки умер бывший хоккеист "Спартака" 08:40
Овечкин вошел в команду разочарований сезона в НХЛ 08:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
10.03.2021 10:40
Рубрика: В мире

Финляндия готовится к строгому карантину из-за коронавируса

Текст: Надежда Ермолаева

Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии рекомендует правительству в срочном порядке начать подготовку постановлений об ограничении передвижения граждан. Медики опасаются, что новые штаммы коронавируса распространяются слишком быстро.

"Должны быть введены меры, которые ограничивают передвижение людей за пределами их собственных домов", - говорится в заявлении института, которое цитирует крупнейшая в стране газета Helsingin Sanomat.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Инфекционист рассказал, у кого чаще обнаруживают новые штаммы COVID-19

Интересно, что официальных заявлений на счет введения ограничений до сих пор не прозвучало. Издание отмечает, что никаких конкретных решений не принято. Но при этом государственное информагентство Финляндии STT сообщает, что финское правительство подготавливает законопроект, в соответствии с которым во время возможных ограничений на передвижение можно было бы выходить на прогулку только по одному или с членами своей семьи. Выход должен быть обусловлен веской причиной: дойти до работы, магазина, к врачу или на прогулку. Отмечается, что проект закона предусматривает введение ограничений на передвижение максимум на три недели.

Финские СМИ передают, что партии пока не достигли договоренностей по данному законопроекту и необходимости вводить ограничения на передвижение граждан.

Напомним, что в Финляндии с понедельника вступил в силу локдаун, который продлится три недели. В 15 регионах страны предприятия общественного питания работают только на вынос. На дистанционное обучение переведены школьники, ряд работников переведены на удаленную работу, отменены массовые мероприятия.

За все время пандемии в Финляндии зарегистрировано свыше 63 тысяч заболевших коронавирусом, умерло 776 человек.

В ВОЗ рассказали о распространении новых штаммов коронавируса в мире
В мире Европа Финляндия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков: Пандемия COVID-19 лишила всех нас одного года в развитии страны
Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter
Пашинян сообщил об увольнении главы Генштаба Армении
В России разработали ракету для охоты на скоростные беспилотники
Ученые предрекли России опасное лето
Администрация Байдена заявила об отказе от участия в "вечных войнах"
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков