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10.03.2021 19:08
Рубрика: Экономика

Google выплатил штраф за неудаление запрещенной информации

Текст: Ирина Алпатова

Роскомнадзор сообщил, что Google выплатил назначенный ему штраф в размере 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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По российским законам поисковые системы обязаны исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией - пропагандой суицида и наркотиков, детской порнографией и призывами к массовым беспорядкам.

Административное дело против Google было возбуждено в 2019-м году. Сумма штрафа тогда составила 700 тыс. рублей, штраф был оплачен.

Однако повторные мониторинги Роскомнадзора показали, что компания выполняет требования российского законодательства лишь частично. В мае 2020 года Google выплатил еще 1,5 млн рублей штрафа за повторное правонарушение. В декабре 2020 года компанию снова привлекли к ответственности - теперь штраф составил 3 млн рублей.

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