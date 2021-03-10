Google выплатил штраф за неудаление запрещенной информации

Роскомнадзор сообщил, что Google выплатил назначенный ему штраф в размере 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи.

По российским законам поисковые системы обязаны исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией - пропагандой суицида и наркотиков, детской порнографией и призывами к массовым беспорядкам.

Административное дело против Google было возбуждено в 2019-м году. Сумма штрафа тогда составила 700 тыс. рублей, штраф был оплачен.

Однако повторные мониторинги Роскомнадзора показали, что компания выполняет требования российского законодательства лишь частично. В мае 2020 года Google выплатил еще 1,5 млн рублей штрафа за повторное правонарушение. В декабре 2020 года компанию снова привлекли к ответственности - теперь штраф составил 3 млн рублей.