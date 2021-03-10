Госдума одобрила создание единого реестра турагентов

По словам председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, законопроект направлен на систематизацию сведений о турагентах и формирование прозрачного рынка туристических услуг.

Согласно поправкам, в России экскурсоводы и гиды-переводчики будут обязаны проходить аттестацию раз в пять лет. Аттестовывать представителей этой профессии будут специальные комиссии в регионах. Профессиональная деятельность гидов, не прошедших аттестацию, будет вне закона.

Кроме того, редакция законопроекта ко второму чтению предусматривает, что работать экскурсоводами смогут только граждане Российской̆ Федерации.

Также документом вводится новое понятие "национальный туристский маршрут" - туристский маршрут, имеющий особое значение для развития внутреннего и въездного туризма.

А еще предусматривается создание единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков и единого федерального реестра инструкторов-проводников. Полномочиями по ведению данного реестра наделяется Ростуризм.

Срок вступления федерального закона в рамках второго чтения продлен. Он начнет работать с 1 июля 2022 года. Действие ранее выданных аттестатов экскурсоводов (гидов), аттестатов гидов-переводчиков и аттестатов инструкторов-проводников продлено до 1 января 2024 года.

По словам Пайкина, предлагаемые поправки в случае их принятия позволят повысить качество экскурсионных услуг и обеспечить безопасность туристов, что благоприятно скажется не только на развитии внутреннего туризма, но и повысит интерес иностранцев к России. Дело в том, что сегодня экскурсии для зарубежных туристов подчас проводят иностранные граждане, не обладающие глубокими знаниями об истории, культуре и традициях нашей страны.