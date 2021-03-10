Госдума сняла возрастные ограничения для назначаемых президентом чиновников

Поправки на эту тему ранее внес Владимир Путин, предложивший изменить закон о государственной гражданской службе РФ. Ранее документом был установлен предельный возраст пребывания на ней - 65 лет, с возможностью продления до 70 лет.

Однако иногда необходимо продлить срок госслужбы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими 70-летнего возраста, говорится в пояснительной записке. Поэтому глава государства предложил, чтобы возрастное ограничение в исключительных случаях не распространялось на назначаемых им чиновников.

Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх ранее заявил депутатам, что закон не планируется применять широко - речь идет именно о точечных решениях. Он уточнил, что чиновников, которых назначает и снимает с должности президент, в РФ чуть более 400. Минх ожидает, что новый закон коснется нескольких человек в ближайшие четыре года. Он также заверил парламентариев, что при принятии кадровых решений сохранится весь набор квалификационных требований к тем, кто работает на таких должностях.