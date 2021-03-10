Новости

"Ростелеком" восстановил работу после сбоя 15:40
Безработные смогут встать на учет онлайн до 30 июля 15:40
Путин и премьер Люксембурга обсудили возможные поставки "Спутника V" 15:32
Глава комитета по вакцинации ФРГ назвал "Спутник V" хорошим препаратом 15:31
Путин проведет совещание по инвестклимату 15:17
Госдума упрощает выезд детей за рубеж со взрослыми 15:07
В Москве в бесплатную школу нянь пришли пожарный и программист 15:04
Пензенский подросток сознался в подготовке теракта в школе 15:02
В Петербурге задержан совладелец торговых сетей Spar и "Народная семья" 15:00
83-летняя пенсионерка из Челябинска попала на обложку журнала Vogue 14:59
Стратегический бомбардировщик США впервые сел в Арктике 14:59
Петербургский суд вынес запрет на несколько японских аниме 14:45
Франция начала первые в истории Евросоюза военно-космические учения 14:36
Автономия вузов будет расширена 14:32
Детским школам искусств повысили статус 14:24
На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадала девочка 14:24
В Нижегородской области построят первый автомобильный мост из алюминия 14:06
Сильные морозы в Москве продержатся до конца недели 14:03
Росприроднадзор проверит мероприятия по оздоровлению Волги 13:53
Росгвардия призвала разобраться с подделкой документов журналистов на незаконных акциях 13:53
Вынесен приговор обвиняемому в насилии над полицейским на незаконной акции 13:47
Минприроды объяснило, когда экологическая информация может быть скрыта 13:39
"Единая Россия" сформировала оргкомитет по праймериз к выборам в Госдуму 13:37
Песков назвал условие встречи Путина с Зеленским 13:34
В Москве температура опустится до 30 градусов мороза 13:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
10.03.2021 15:07
Рубрика: Власть

Госдума упрощает выезд детей за рубеж со взрослыми

Текст: Татьяна Замахина

Порядок выезда детей заграницу будет упрощен. Для международной поездки с сопровождающим будет достаточно нотариального согласия одного из родителей. Такой законопроект прошел первое чтение.

Фото: Антон Подгайко/РИА Новости
Госдума одобрила создание единого реестра турагентов

Сейчас в таких случаях необходимо оформлять согласие на выезд от обоих родителей (или усыновителей, опекунов и попечителей). Согласно законопроекту, достаточным условием для выезда ребенка за рубеж с одним родителем будет отсутствие оформленного другим родителем несогласия на поездку. Несогласие при этом можно будет давать по-разному: например, запретить ребенку поездку как во все страны, так и в одну страну или в список таковых. А если с ребенком едет сам несогласный родитель, никаких препятствий для выезда не будет. Также несогласие можно будет отозвать во внесудебном порядке. Сейчас - только по суду.

Первый зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что данный документ направлен на совершенствование механизма выезда несовершеннолетних граждан РФ за пределы страны.

Власть Работа власти Госуправление Общество Семья и дети Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Минцифры объяснило сбой в работе сайтов госорганов
Песков: Дата Послания президента не определена
Пашинян сообщил об увольнении главы Генштаба Армении
За сутки в России подтверждено 9079 случаев COVID-19 в 83 регионах
На главу алтайского минздрава возбудили три дела за взятки
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада