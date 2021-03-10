Госсекретарь США признал, что "Северный поток 2" почти достроен

Строительство трубопровода "Северный поток 2" "практически завершено", с неудовольствием констатировал госсекретарь США Энтони Блинкен, признавая тем самым неудачу Вашингтона в противодействии российскому проекту. Глава Госдепартамента выступал на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и подтвердил, что за 5 недель работы администрации президента Джо Байдена остановить "СП" не удалось. Газопровод, по его мнению, готов на 95%.

В связи с этим Блинкен пригрозил новым - каким уже по счету? - пакетом санкций.

"Мы продолжаем изучать другие возможности для [применения] санкций в перспективе", - цитирует ТАСС слова госсекретаря.

После этого он повторил набор привычных штампов о том, что газопровод якобы "грозит Украине и Польше экономически и стратегически" и "нарушает принципы энергетической безопасности Европейского союза", не упомянув лишь о том, что в этой ситуации у США, навязывающих Европе свой газ, есть явный коммерческий интерес.

Напомним, новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".