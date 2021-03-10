Илон Маск за день стал богаче на 25 млрд долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска за сутки выросло на 25 млрд долларов. Это был рекордный рост за один день, свидетельствуют данные агентства Блумберг и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI), передает РИА Новости. Теперь активы Маска оцениваются в 174 млрд долларов. По размеру богатства он уступает только основателю Amazon Джеффу Безосу, чей капитал достиг 180 млрд долларов. Суточный прирост финансов Безоса составил 5,95 млрд долларов.

Илон Маск владеет долями в компаниях SpaceX и Tesla. В начале января он ненадолго опередил Безоса в рейтинге самых богатых людей мира, но уже в феврале откатился обратно на вторую строчку.

Состояние Маска подскочило благодаря уверенному росту акций производителя электромобилей Tesla. По итогам торгов вторника котировки взлетели сразу на 19,64% - до 673,58 доллара за штуку. До этого столь сильные однодневные скачки акций компании (на 18-19%) наблюдались в феврале-марте 2020 года.