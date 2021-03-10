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10.03.2021 13:28
Рубрика: В мире

Испания попросила суд ЕС повлиять на Бельгию в деле каталонских политиков

Текст: Юрий Когалов
Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена обратился к коллегам в суде ЕС, чтобы разобраться в вопросе, почему Бельгия отказывает в выдаче каталонских политиков, экстрадицию которых запросил Мадрид. Речь идет об экс-главе Женералитата Карлесе Пучдемоне и его сторонниках, которых на родине обвиняют в подстрекательстве к мятежу, растрате госсредств и неповиновении властям в связи с организацией и проведением в 2017 году запрещенного Конституционным судом референдума о независимости Каталонии. Три с половиной года назад они бежали за границу, и тех пор Испания пытается добиться их выдачи.

Формально поводом для подачи предварительного запроса стал отказ Брюсселя экстрадировать одного из сторонников Пучдемона Луиса Пуча, сначала такое решение принял суд первой инстанции, а затем его подтвердил апелляционный суд. Однако этот момент совпал с решением Европарламента лишить Пучдемона, Тони Комина и Клары Понсати иммунитета, которым они обладали как евродепутаты. И теперь в зависимости от того, какой ответ получит Мадрид, будет принято решение, выдавать ли снова европейский ордер на их арест или нет.

Фото: Francisco Seco/AP
Вернут ли Пучдемона в Испанию после лишения неприкосновенности

По мнению Льярены, решения бельгийских судов могут не соответствовать общеевропейскому законодательству. Дело в том, что в ЕС существует договоренность о взаимном признании судебных решений. По умолчанию это должно распространяться и на выданные судами евроордера на арест. Однако бельгийские судьи посчитали, что дело каталонских политиков не входит в компетенцию Верховного суда Испании, и им должен заниматься каталонский суд, поскольку только там может быть обеспечена презумпция невиновности. По словам Льярены, в ЕС нет такой нормы права, которая бы позволяла ставить под сомнение компетенцию того или иного судебного органа.

Между тем в самой Испании каталонский суд, занимающийся вопросами пенитенциарного надзора, постановил отменить третью степень режима отбывания наказания тем каталонским политикам, которые уже были осуждены за организацию того же референдума о независимости. Эта степень позволяла Ориолу Жункерасу, Раулю Ромеве, Жорди Турулю, Жозепу Рулю, Жорди Санчесу, Жоакиму Форну и Жорди Куишару возвращаться в тюрьму лишь на ночь. Теперь они должны вернуться в свои камеры и там ждать окончания судебных разбирательств. Они, кстати, тянутся уже почти год, суды различной инстанции, то делают осужденным политикам различные поблажки, то отменяют их.

Напомним, в последние годы в Каталонии усилились сепаратистские настроения, что в итоге привело к организации и проведению 1 октября 2017 года референдума о независимости региона. Плебисцит состоялся, несмотря на запрет Конституционного суда. Поэтому, когда региональный парламент признал итоги голосования (абсолютное большинство пришедших на избирательные участки высказалось да отделение от Испании), Мадрид взял управление автономией на себя, распустил каталонский парламент и объявил о проведении досрочных выборов в регионе. Многие лидеры националистов были арестованы и впоследствии осуждены на длительные сроки. Однако экс-глава Женералита Пучдемон и ряд его советников бежали за границу. Все предпринятые на сегодняшний день попытки экстрадировать их в Испанию закончились неудачей. Сейчас решается, будет ли предпринята очередная попытка добиться их выдачи.

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