- По приблизительным подсчетам, сегодня в России более 7,5 млн пользователей "ТикТок", которые заходят в Сеть не менее 6 раз в день и проводят там около 40 минут, - рассказал "РГ" доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев. - При этом не менее половины аудитории - дети и подростки, которые там "зависают".

Именно поэтому социальные сети и аккаунты используются в качестве настоящего оружия. В данном случае - оружия самого подлого, направленного против наших детей.

Иван Соловьев. Фото: facebook.com / SolovevIvanNik

Можно ли предотвратить появление в сетях подобного контента? С удивлением узнал, что и в "Твиттере" публикаций с опасными призывами к подросткам выявлено в 10(!) раз больше, чем с пропагандой наркотиков.

При этом мы понимаем, что запрет соцсетей не наш девиз. И здесь важны две вещи. Первая: государство перестало на шаг отставать от наших сетевых врагов. Система работает слаженно. Надо продолжить наделение соответствующих госорганов, в первую очередь Роскомнадзора, необходимым набором полномочий.

Блокировать негативную информацию нужно в течение суток. И вторая: сами соцсети во многих случаях начинают идти на контакт.