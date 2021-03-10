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10.03.2021 04:00
Рубрика: Экономика

Юристы рассказали, как обменять подарочный сертификат на деньги

Текст: Лидия Захарова
Подарочный сертификат - хорошая альтернатива деньгам и ненужным подаркам. Пластиковая карта снимает проблему выбора, но получить по ней причитающееся бывает не всегда легко. Например, если срок действия сертификата закончился.

Можно ли вернуть в магазин подарочный сертификат, если он не нужен?

Однозначно да. "По закону решение о возврате является вашим правом. Подарочный сертификат - это авансирование будущей покупки или услуги и отказавшись, вы вправе требовать возврата денег, даже если сертификат вам был подарен, а вы решили ним не пользоваться", - говорит юрист Юрий Капштык.

Правоотношения, возникающие при их покупке сертификата формально признаются авансовым платежом за оказываемые услуги или реализуемые товары. "В соответствии с нормами гражданского законодательства, лицо, внесшее авансовый платеж, вправе в любой момент до поставки ему товара или оказания услуги, потребовать возврата внесенного аванса, при этом отказ в целом можно вообще никак не мотивировать, это не столь важно. Важно, что подарочный сертификат является документом, подтверждающим внесение авансового платежа", - отмечает управляющий партнер адвокатского бюро "Бишенов и партнеры" Алим Бишенов.

Должны ли возвращать сдачу, если сумма покупки меньше номинала сертификата?

Если сумма покупки больше номинала, вопросов нет - доплатить всегда можно. А если наоборот, то продавцы зачастую говорят, что остаток средств либо "сгорает", либо остается на карте для дальнейших покупок. Это не так. "Вы воспользовались на ту сумму, на которую вам нужен товар или услуга, а так как сертификат предоплаченный, то возврат сдачи разницы обязателен", - отмечает Наталья Балаева, эксперт сервиса "Контур.Норматив".

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Если срок действия сертификата закончился, обязан магазин вернуть средства или продлить срок его действия?

Вернуть сертификат можно в любое время, даже если поставщик товара или услуги установил срок его действия. С точки зрения закона такие положения договора могут быть признаны ничтожными по отношению к нормам федерального законодательства, предполагающего, что аванс может быть возвращен по требованию, если фактически товар не был поставлен, а услуга не была оказана, поясняет Алим Бишенов.

Когда срок сертификата, установленный магазином, истекает, то денежные средства, которые получил магазин становятся неосновательным обогащением (на основании нормы ст.1102 ГК РФ, так как товар не приобретен, но аванс внесен). Поэтому деньги подлежат возврату покупателю. "Та же ситуация с частичным использованием средств. Если часть денег, уплаченных за сертификат, не использована, то никаких правовых оснований для ее удерживания продавцом нет. Стоимость сертификата или часть неиспользованной суммы продавец обязан вернуть в течении 10 календарных дней (ст. 23.1 Закона о защите прав потребителей)", - подчеркивает Наталья Балаева.

Можно ли сделать возврат без чека?

Потребовать возврата денежных средств можно без кассового чека (статья 25 ФЗ "О защите прав потребителя"), и сделать это может и тот, кто сертификат не покупал. "То есть, если вам подарили такой сертификат, вы можете самостоятельно обратиться в организацию, которая получила авансовый платеж, и предъявив документ, подтверждающий внесение аванса (сам сертификат) истребовать возврата уплаченных средств", - говорит Алим Бишенов.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
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Форма "неэлектронный пластик" это лишь подтверждение заключенного договора гражданско-правовой сделки, по которой организация и приобретатель согласовали условия/цену/сроки. "Ведь вам уже оплаченный сертификат подарили, но вам он не нужен, и вы решили вернуть, не ставя подарившего в известность, чтоб не обидеть. Так как вы возвращаете, то необходимо подтвердить свою личность и указать способ возврата - на реквизиты счета банковской карты или наличными. Это производится по письменному заявлению, где это указываете", - поясняет Наталья Балаева.

Куда обращаться, если продавец отказывается возвращать деньги?

В прокуратуру, Роспотребнадзор и суд, причем во все инстанции можно обратиться одновременно. "Если вы обратились в электронном виде на официальный сайт организации и вам пришел ответ - суд вашу переписку примет как доказательство или официальный документ, если вам пришел отказ. Тем более, что документ может быть подписан электронной подписью", - уточняет Юрий Капштык. По его словам, судебное решение потребителю выгоднее, даже если и дольше во времени, так как будет наложен 50-процентный штраф в его пользу, кроме взыскания суммы, будут возмещены и расходы на юридическую помощь.

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