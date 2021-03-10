Может ли парень с серьезной атрофией мышц стать востребованным веб-дизайнером? Есть ли шанс у парализованной девушки состояться в PR и работе с текстом? Если верить статистике ВЦИОМ, из 4 миллионов вполне трудоспособных людей с инвалидностью в России работают в реальности менее трети. С одной стороны, с фактами не поспоришь. С другой, мы узнали ребят, которых всего лишь пара верных решений и невероятный труд вернули в наш суетной, но интересный мир. Вернули из квартирного заточения, кошмар которого каждый мог оценить весной вирусного 2020 года.

Когда у тебя есть желание жить, судьба просто обязана подарить шанс. Шанс показать свои умения миру. Фото: photoxpress

В свое время во многих регионах были целые производства, где люди с инвалидностью трудились и зарабатывали. Картонные изделия, выключатели, многие другие нужные в быту предметы производились на таких фабриках. В 90-е и 2000-е многие из них закрылись. И с той поры соцслужбы пытаются найти идеальный алгоритм для того, чтобы хотя бы как-то вернуть к полноценной жизни людей, передвигающихся на инвалидных колясках, россиян с нарушениями зрения и слуха. К решению этой задачи как никогда оказались близки создатели интернет-платформы Everland. Суть проекта - давать человеку с инвалидностью работу. Для этого Everland благодаря Фонду президентских грантов выстроил ИТ-платформу и создал программу наставничества, с помощью которой каждый человек с ограниченными возможностями здоровья может "прокачать" свои профессиональные навыки и свободно трудоустраиваться точно так же, как и другие люди. Наставниками в программе выступают сами люди с инвалидностью - когда-то сами начинающие веб-разработчики, дизайнеры, копирайтеры, а сегодня - уверенные профессионалы, которые руководят этими направлениями в Everland.

"За период пандемии произошло несколько важных изменений в восприятии этой категории сотрудников - с одной стороны, открылось очень много возможностей для удаленной работы, с другой - повысилась безработица, и люди с инвалидностью и недостаточным уровнем знаний оказались в более уязвимом положении, - рассказывает сооснователь платформы Игорь Новиков. - Но ситуация решаема, нужны компетенции - а их, как показывает наш опыт, можно приобрести". Айслу Асан - наша коллега, сейчас один из самых видных специалистов по мультимедийному контенту. Сегодня она курирует контент-направление на Everland, работает над текстами, помогающими людям устроиться на работу. Специальность она получила еще до автомобильной катастрофы. Последствия аварии, в которую попала Айслу, нелегко даже описывать. Если кратко - девушка почти лишилась возможности себя обслуживать. Практически все время ей приходилось проводить в двух-трех комнатах, хотя раньше перед ней был открыт целый мир. Как-то прийти в себя помог курс реабилитации. "Я познакомилась с такими же, как я, девушками и парнями, - рассказывает Айслу. - Они общались, даже "бегали" друг за дружкой. Дамы следили за собой, волосы красили". Айслу начала возвращаться в нашу суету, к ней тоже пришли хлопоты не первой вроде бы необходимости. "Ну вот, - улыбался муж, - еще и пуговицы не застегиваешь, а уже красишься!" Постепенно Айслу пришла к мысли, что пора возвращаться к работе. Платформа Everland помогла пройти обучение и найти работу внутри самого проекта. Теперь она куратор направления "Контент": руководит созданием спецпроектов, пишет тексты и учит писать других. Причем печатает большим пальцем одной руки, а пальцем второй управляет курсором. Скорость при этом выше, чем у многих полностью здоровых пользователей.

Айслу Асан - наша коллега, сейчас один из самых видных специалистов по контенту. Фото: evland.ru / komanda

Заказы со всего мира теперь поступают и в портфолио Романа Акинина, парня с миопатией. Миопатия - это атрофия мышц, которая развивается не сразу. Роман до 4 лет рос как обычный ребенок, потом проявилась болезнь. Сначала он чаще стал ходить на носочках, так было легче. В первом классе, когда все дети носились по школьному стадиону, он с трудом преодолевал один круг. Миопатия прогрессировала. Роман долго не хотел садиться в инвалидную коляску, считая это поворотным, необратимым моментом. "Я чувствовал, что это уже приговор", - рассказал Роман о своих ощущениях в тот момент. Но постепенно молодой человек научился принимать себя таким, какой он есть. Параллельно с этим развивался как дизайнер, благо папа по случаю купил недорогой компьютер. На Everland нашел вакансию дизайнера, прислал свои студенческие, "любительские", как он говорит, работы. И его тут же пригласили на собеседование. "Я поймал себя на мысли, что как-то внутренне меняюсь, - вспомнил Роман. - Еще год назад я бы ни с кем не пошел на собеседование. А тут подумал - это шанс". Тот разговор в Skype действительно стал судьбоносным. "Сегодня я выполняю заказы для компаний, о которых постоянно говорят по телевизору", - рассказывает дизайнер.

Чувства Романа прекрасно понимает веб-дизайнер Мария Гудова, 36-летняя москвичка, инвалид III группы по слуху, куратор дизайнерского направления в Everland. "Когда ты устраиваешься на работу в первый раз, то важнее всего - настроиться на уверенность, - считает она. - Я неоднократно замечала, что если на экзамене бодро начать рассказывать про что-то, преподаватель, как правило, после первых двух предложений прерывал и ставил пять. Точно так же и на собеседовании". Те, кто еще вчера сидели дома в заточении (а по-другому и не скажешь, у того же Романа был период, когда он не выходил годами даже на балкон), сегодня - полноценные граждане мира. Ведь заказы на платформу действительно приходят от многих крупных брендов и от некоммерческих организаций. В этом году также планируется открыть еще одно направление - "Биржу проектов". Это фрилансерский портал, где специалисты с инвалидностью смогут напрямую брать заказы от бизнеса или других организаций. Для бизнеса такая площадка - возможность быстро найти исполнителя для своей задачи, одновременно помогая решать социальную проблему, отмечает сооснователь проекта Елена Мартынова.

Роман Акинин благодаря проекту теперь работает на ведущие компании страны. Фото: evland.ru / komanda

Среди заказчиков, сотрудничающих с платформой, мы нашли представителей нескольких крупнейших российских банков. Ребята делали для них обучающие ролики для персонала. Правки, комментарии, пожелания, согласования - все ровно то же самое, что бывает в практике каждого офисного сотрудника. А за всеми этими хлопотами действительно порой уходит на второй план одиночество. Та суета и режим многозадачности, от чего многие из нас так и норовят сбежать хоть на несколько дней на дачу или курорт, для сотен людей по всей России и есть кусочек той жизни, которой никогда не пресытишься.