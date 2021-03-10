По требованию Роскомнадзора администрации соцсетей ограничили доступ к таким материалам (более 450), сообщили в пресс-службе ведомства.

- Подростки - самая активная часть интернета. Они потребляют большую часть контента, - считает Андрей Масалович, ведущий эксперт по конкурентной разведке Академии информационных систем, президент консорциума "Инфорус". - И именно они при этом наименее защищенная категория в силу отсутствия жизненного опыта.

Андрей Масалович. Фото: РЕН ТВ

Интернет создает иллюзию анонимности (этому заблуждению подвержены даже опытные хакеры) и порождает явление геймификации, когда жизнь начинает восприниматься как компьютерная игра.

Сеть позволяет всем "отклонениям" сбиваться в виртуальные стаи, есть и группы, склоняющие к опасным поступкам. Изучение вопроса позволяет предполагать, что эти группы управляются. На первом уровне пользователя завлекают - яркой картинкой, чем-то необычным. На втором уровне ему предлагают залогиниться, оставить свои данные. На третьем его принимают в клан, происходит постепенная утрата индивидуальности. На четвертом уровне человек начинает делать то, чего от него ждет клан, иначе ему начнут угрожать.

У этих групп есть "дирижеры", организаторы, которых мы не видим, выявить их крайне трудно. Вот на них и должна лежать основная ответственность.