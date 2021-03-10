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10.03.2021 04:43
Рубрика: Экономика

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Как получить сельскую ипотеку
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Неделя № 50(8401)
Фото: Нина Зотина / РИА Новости www.ria.ru Фото: Нина Зотина / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Нина Зотина / РИА Новости www.ria.ru

Что важно знать?

- Сельскую ипотеку выдают во всех регионах России за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Однако в ближайшее время планируется распространить ее и на Московскую область. Но только для тех, кто зарегистрирован на сельских территориях этого региона и работает в АПК не менее двух лет.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Как городской житель может взять льготную сельскую ипотеку

- Кредит выдается под 0,1-3% годовых. Ставку в каждом конкретном случае определяет банк. На практике она выдается от 2,3%. В случае несвоевременной оплаты или нарушения цели использования кредита банк вправе изменить ставку кредита на стандартную.

- На первоначальный взнос можно использовать средства материнского капитала.

- Обеспечением по кредиту выступает залог приобретаемой недвижимости.

- Могут привлекаться созаемщики (до трех человек). Супруг(а) заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве созаемщика.

- Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей почти для всех регионов, а в Ленинградской области, Дальневосточном федеральном округе и Ямало-Ненецком АО - 5 млн рублей. В ближайшее время сумму планируется увеличить до 5 млн рублей для всех регионов.

- Максимальный срок кредита - 25 лет.

- Получить кредит можно в аккредитованных банках. Это Сбербанк, Россельхозбанк, Банк "Центр-инвест", "АК БАРС", "Дальневосточный банк", РНКБ Банк, АКБ "Энергобанк", Банк Левобережный, "Банк ДОМ.РФ", Банк ВТБ, "Альфа-банк".

- Садовые дома купить на сельскую ипотеку нельзя. Это нежилые помещения, что отражено в ЕГРН. У приобретаемого дома обязательно должен быть бетонный фундамент.

- Жилье не должно быть меньше учетной нормы на человека. Ее размер устанавливает орган местного самоуправления на одного члена семьи.

- В приобретаемом жилье придется прописаться. Документы, подтверждающие факт регистрации, нужно принести в течение полугода.

- В программе сельской ипотеки можно участвовать только один раз.

Как получить кредит?

1. Подать заявку в банк.

- Анкета-заявление в банк стандартная и не содержит специфических вопросов.

- К ней нужно приложить пакет документов, который определяет банк. Обычно он не отличается от набора для стандартной ипотеки. Это:

- Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина России/удостоверение личности военнослужащего;

- СНИЛС;

- Военный билет/приписное свидетельство (для мужчин в возрасте до 27 лет включительно);

- Документы о семейном положении, наличии детей;

Сбербанк увеличил срок льготных ипотечных кредитов до 30 лет

- Копия трудовой книжки, заверенная работодателем, или справка/выписка из трудовой книжки;

- Справка о доходах по форме 2-НДФЛ/по форме банка.

2. Дождаться решения. Банки обещают рассмотреть заявку в течение нескольких рабочих дней.

3. Найти жилье и получить на него одобрение банка.

Это главный и самый сложный вопрос, в котором нужно соблюсти несколько условий. Лучше всего определиться с жильем еще в самом начале.

- В каждом регионе составляются списки территорий, которые принимают участие в программе льготной сельской ипотеки. Такие списки региональные власти должны публиковать на своих официальных интернет-сайтах. Выбрать нужно только из указанных в списках территорий.

- Можно купить квартиру в доме не выше пяти этажей. Но можно приобрести также готовый дом с участком или оформить ипотеку на его строительство на участке, который находится в собственности или аренде. Можно получить кредит для покупки земельного участка под строительство своего дома.

- Если строить дом, придется тщательно выбрать строительную организацию.

- На сайтах банков-участников перечислен внушительный список требований к подрядным строительным организациям - в том числе опыт строительства индивидуальных жилых домов не менее двух лет, выручка не менее 3 млн рублей и отсутствие убытков за последний финансовый год. При строительстве или достройке дома нужно заключить договор с подрядчиком. При этом построить дом нужно в течение 24 месяцев.

Фото: iStock
Названы регионы России с самой доступной ипотекой

- При строительстве дома или покупке участка под строительство нужно, чтобы земельный участок относился к землям населенных пунктов. А вид разрешенного использования участка должен быть либо для жилищного строительства, либо ведения личного подсобного хозяйства.

4. Подписать кредитный договор, зарегистрировать сделку и рассчитаться с продавцом.

- Одновременно подписываются договоры сельской ипотеки и купли-продажи жилья.

- Право собственности и обременение на жилье и землю регистрируется в Росреестре. Документы можно подать в МФЦ или через офисы Росреестра.

- Полученные из Росреестра документы нужно предоставить в банк. Он рассчитается с продавцом. При строительстве дома средства могут выдавать траншами.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Татьяна Карабут
Экономика Недвижимость Ипотека

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