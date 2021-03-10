Как Прощеное воскресенье учит нас самому главному

Не надо быть провидцем, чтобы предсказать: 14 марта с утра социальные сети взорвутся от рассылок, где лейтмотивом будут такие слова: "В святое воскресенье прошу у Вас прощенье". Тому, что идея Прощеного воскресенья широко шагнула в массы, можно было бы только радоваться, но проблема в том, что искренне попросить прощение и простить - совсем не то же самое, что легким движением переслать знакомым лубочную картинку с ангелочками. Все гораздо серьезнее. Давайте разбираться.

От непорочности к демонам

Прощение, учат святые, - свойство Бога, для человека тут требуется работа над собой, усилие воли. Вспомните, пока ты молод, влюблен, счастлив, проявить великодушие легко. Наивность, как писал Стендаль, так вообще может долго не замечать обид - в силу собственной чистоты и незлобивости: нет в человеке злобы, не знакома она его душе, вот он и не видит ее в другом, вот и не понимает, что завистливый или злонравный может унижать нарочно. Подобное игнорирование обид - чудесное свойство еще непорочной, то есть целомудренной души, думаю, это состояние многим знакомо, а само такое качество человека называется "кротостью" и ценится очень высоко - как раз потому, что является признаком неиспорченности.

А вот когда жизнь сжимает в тиски, нырнуть в омут обид - проще некуда: повод всегда найдется. Только это не выход, тупик. А выход где?

Учись прощать, советуют святые. Не "забывать" обиду, заталкивая ее в темные глубины подсознания, не переключать себя на другие мысли, эмоции, которые заглушат шарманку обиженности, а совершать в душе внутреннюю работу - прощение. Потому как душа, не омывшая себя любовью - любовью к обидчику, - будет и болеть, и чахнуть, категорично утверждают святые.

Начать можно с малого. "Во время обид приучайся не оскорблять другого в ответ, - учит святой Иоанн Златоуст. - Представь, что обижающий тебя в исступлении и не в своем уме, и тогда не будешь досадовать на обиду. Случается, беснующиеся бьют нас, однако мы не только не гневаемся на них, но и жалеем их. Поступай и ты так - пожалей об обижающем, - ведь он одержим лютым зверем - яростию, демоном неистовым - гневом". И если мы смогли победить свой гнев в ответ на обиду, сдержать язык на брошенное оскорбление, воздержались от мести обидчику, сумели не осудить его, а искренне пожалеть - наша победа. Победа над собой.

Мне возразят: а если обидчик, видя доброжелательность обижаемого, принимает ее за слабость, и стервенеет, не останавливаясь? Святые воспринимают такое втягивание в войну как испытание. Тут один путь - искренне молиться за обидчика и избегать прямого столкновения. "Уклоняйся от зла и делай добро", - принцип, сформулированный в 33-м псалме царя Давида. Главный наш труд на этой земле - обрести два навыка, считал святитель Николай Сербский. Первый - уклоняться от зла, второй - делать добро. "Господь хочет, чтобы мы были созидателями, а не разрушителями. Тот, кто делает добро, тем самым уничтожает зло. Кто же берется уничтожать зло, тот быстро забывает о созидании добра и превращается в злодея. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Отвращайся зла, но не отвращайся человека, творящего зло, поскольку он болен". Это трудно, своими силами можно и не справиться. Нужна помощь Божья, нужна молитва. И смотрите, как меняется акцент: мы выходим из плоскости дуэли с другим человеком, мы не закапываемся в свои обиды, мы направляем себя ввысь - к Господу. Но ведь действительно, вовсе не обидчик определяет мою жизнь, а Творец.

Рассеять морок обмана

Когда-то прощение просили коленопреклоненно, сейчас - посылая картинку в Сеть. А. Стевенс "Прощение", 1849 г. Фото: Эрмитаж / Альфред Стевенс

Еще один совет от святых: вспомни то доброе, что делал тебе обидчик, осознай, что и ты не безгрешен, и, возможно, твоя версия произошедшего не совсем правдива: обида умеет подтасовывать факты. В трудные моменты, когда обида затягивает в свои омуты, святые советовали крепиться, держа в голове мысль о крестных страданиях Христа, повторяя Его слова: "Господи, прости им, ибо не ведают, что творят". Проси у Бога силы простить. После молитвы дьявольский морок рассеивается, мир перестает видеться черно-белым, он обретает многоцветность - к нам возвращается понимание, что все небезгрешны, и только любовь и прощение могут примирить нас с этой жизнью. Ты получаешь дар видеть свой грех, и это искреннее самообвинение в глубине своего сердца, наедине с собой, уже совсем не похоже на фарисейское: "Нет, я тоже не прав, но они-то еще неправее". Факт прощения другого неразрывно связан с раскаянием в своих грехах.

Сказал ли обидчик плохо о тебе? Найди в нем то, что достойно похвалы, и похвали его. Замышлял ли зло? А ты окажи благодеяние. "Воздай обидчику добром, противоположным его злу", - читаем у Иоанна Златоуста. Искренне пожалей его, ведь если человек нанес кому-нибудь зло и не получил наказания, он "достоин слез" - не только потому, что его зло может рикошетом ударить его самого, но и потому, что его "душа стала бесстыднее". Важно еще, что святые не призывают говорить слова прощения всем, без рассуждения и разбору. Если ясно, что извинения будут приняты с глумлением и насмешкой, "то нужно обвинить себя в сердце своем и мысленно просить прощения у обидчика, тем и успокаиваться".

Простить не такой уж легкий труд, и Церковь не случайно выделяет специальный день, когда нам дается возможность, не наступая на мозоли нашего самолюбия, не уязвляя нашу гордость, попросить прощения у тех, кого мы обидели, вольно ли, невольно. И самим простить тех, кто причинил нам зло.

Простить или погибнуть

Смотрите, всю текущую неделю, с 8 по 14 марта, в России отмечали Масленицу - разгульный и щедрый праздник. Мы всю Масленицу общались, ходили в гости и сами принимали гостей, Церковь дала нам возможность приблизить к себе другого человека, почувствовать его. По слову одного святого, мы "обновили в себе ощущение ближнего".

С 15 марта начинается Великий пост - "дни печальные", как называл их Пушкин. Время нашего покаяния перед Богом. И тут вопрос: а что надо сделать, чтобы Бог нас помиловал? Понятно, что надо увидеть свои грехи и принести их Господу, то есть исповедовать их Ему. Осознать свои грехи и раскаяться в них. Это взаимоотношения человека и Бога. Но здесь возникает поразительный момент. Господь вводит одно непременное условие, необходимое для нашего прощения. Это условие касается взаимоотношений человека с другими людьми. Мы живем не в безвоздушном пространстве, вокруг нас другие - те самые родные и не очень, близкие и дальние. Так вот, чтобы быть прощеным Богом, надо самому научиться прощать.

В Прощеное воскресенье на Божественной литургии в храмах звучат слова из Нагорной проповеди Христа: "Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших".

Вот причина, по которой мы должны примиряться, не копить в себе обиды, не питать вражды! Никто из нас не безгрешен, мы все виноваты - перед ближними, перед дальними, перед Богом! Но если мы молим Господа: "...и прости нам долги наши!", то и сами должны научиться быть милосердными. Причем Господь говорит нам: "Мера того, насколько вы будете прощены, зависит от вас самих!" Только вдумайтесь в слова молитвы "Отче наш", где мы просим Бога: "И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим". То есть Бог однозначно предупреждает: "Как ты прощаешь своего обидчика, своего недруга, своего должника, своего врага, так и сам будешь прощен!"