Как россиянин Александр Крылач и белорусский город Витебск покорили друг друга

Молодой врач-стоматолог Александр Крылач по паспорту россиянин, но живет не в Великих Луках, а в Витебске. В городе над Двиной 25-летний парень впервые побывал в 2008-м. Вместе с родными приехал на "Славянский базар" и, что называется, проникся. Позже осознанно выбрал Витебск для учебы и жизни. А еще - для волонтерской деятельности, которой занимается со студенчества.

Александр — один из 280 волонтеров в Витебской области, которые помогают в пандемию пожилым людям. Антон Степанищев

В пандемию Александр вместе с другими добровольными помощниками Витебской областной организации Белорусского Красного Креста взял шефство над людьми "золотого возраста".

...Из-за повышенного риска при COVID-19 пожилым людям советуют лишний раз не выходить из дома. Для пенсионеров это действительно повышенный риск, со знанием дела рассуждает Александр Крылач:

- И как медик, и как волонтер советую - берегите себя, контролируйте малейшие изменения самочувствия, следите за температурой и дыханием. Все это обсуждаем и с нашими подопечными. Благо они в основном люди сознательные, смогли разумно оценить риски и ушли на самоизоляцию. Наша задача - сделать так, чтобы локдаун проходил для пенсионеров с максимальным комфортом. Привозим им продукты, товары первой необходимости, медикаменты, рецепты...

А вот поговорить по душам за чашечкой чая при всем желании не получится. Есть четкая схема действий, рекомендованная при пандемии. Согласно ей волонтеры оперативно выполняют заявки от наиболее уязвимых слоев населения. Для взаимной безопасности живое общение рекомендуется свести к минимуму. Накладки случаются очень редко, честен собеседник:

- Однажды ходил в магазин и аптеку по заказам пожилой витебчанки. В порыве благодарности она буквально силком втащила меня в квартиру. Кто бы ожидал такого напора от хрупкой бабушки! Решительно захотела угостить меня урожаем из личного сада. Как не уговаривал отпустить с миром, без парочки ароматных яблок уйти не удалось...

Защитные маски, перчатки, антисептик в кармане. К ковидным ограничениям мне не привыкать, замечает Александр:

- На работе (а я врач городской клинической стоматологической поликлиники) это норма. Уверен, маска доброму подходу, обычной человеческой симпатии не помеха. Бабушки и дедушки, которых между собой уже зовем "своими", узнают нас с ходу: по глазам, голосу, манерам... Некоторые мои коллеги-волонтеры настолько сроднились с подопечными, что звонят им, интересуются, нужно ли чем-то помочь, и без заявки - по велению души.

Стать врачом Александр решил еще в восьмом классе. Кстати, в большой и дружной семье он первый медик, улыбается парень:

- Папа - автомеханик, мама - повар, брат - водитель, сестра - швея, а я с детства грезил медициной. На каникулах увидел передачу про лекарства и все лето пытался "изобразить" что-то из лопухов с подорожником. Потом нашел в аптечке бинты и стал всех "спасать"...

Почему, чтобы воплотить свою мечту, житель Великих Лук Александр Крылач выбрал Витебск?

- Во-первых, из-за высокого качества подготовки, - перечисляет Александр. - Я побывал на дне открытых дверей в Витебске и в аналогичном российском университете. Сравнил, задумался. Белорусский вуз произвел более сильное впечатление. Даже сам вид здания приглянулся больше. Плюс относительно небольшое расстояние - от моего родного города всего 3,5 часа пути.

С российским паспортом в Беларуси, по словам врача-стоматолога Александра Крылача, жить вполне комфортно, но все-таки есть нюансы

Вуз покорился Александру со второй попытки. До этого он год отучился в витебском медицинском колледже. Эта пора стала погружением в тему, шутит парень:

- В группе 29 белорусских ребят и я - россиянин. Первое время непривычно было местное произношение. А теперь по приезде в Великие Луки уже меня ловят "за язык". Мол, стал говорить иначе, с белорусским акцентом. А я и не против, Беларусь не без оснований считаю родной. Красивый, ухоженный Витебск, добрые, искренние люди. До сих пор хожу на работу как на праздник, потому что коллектив замечательный. А со многими ребятами-волонтерами мы знакомы и сдружились еще с моего второго курса. Именно тогда я загорелся: чтобы помогать, необязательно ждать повода и диплома - можно стать добровольцем. Помимо работы и волонтерства Александр Крылач старается найти время на общение с друзьями, велопрогулки, а еще - обязательно позвонить своим родным в Россию. За прошлый год Александр был в Великих Луках всего дважды и очень соскучился. С детской непосредственностью торопят дядю четверо его племянников.

- Ничего, скоро пандемийные проблемы останутся в прошлом, и я смогу всех обнять, - уверен молодой доктор.

Анна Наумова,

Аргументы Саши Крылача

На пятом курсе Александр Крылач получил вид на жительство. Без этого не было бы ни интернатуры, ни последующего трудоустройства. С российским паспортом в Беларуси, по словам Александра, жить вполне комфортно. И все же есть несколько нюансов. Это платное для граждан России здравоохранение, которое обходится заметно дороже, чем для белорусов. А также необходимость для иностранцев проживать по месту временной регистрации.

Александр - один из 3,7 тысячи постоянных волонтеров Красного Креста в Витебской области. В пандемию непосредственно задействовано более 280. Общая беда объединяет, вместе с белорусами помощь населению оказывают россияне и граждане других стран: Сирии, Украины, Израиля, Шри-Ланки, Литвы... Конечно, россияне - в числе самых активных помощников. Сказываются родство менталитетов и отсутствие языкового барьера.