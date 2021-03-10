В участковой больнице села Арефино, что в Нижегородской области, никогда не было постоянного врача. Теперь есть - Ирина Борисовна Василегина (на фото - слева). "Я давно хотела работать вдали от городской суеты, - признается Ирина. - Лет пять назад в Арефино временно подменяла коллегу. Познакомилась с медперсоналом - замечательными женщинами! Они и про программу "Земский доктор" подсказали".