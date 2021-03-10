В участковой больнице села Арефино, что в Нижегородской области, никогда не было постоянного врача. Теперь есть - Ирина Борисовна Василегина (на фото - слева). "Я давно хотела работать вдали от городской суеты, - признается Ирина. - Лет пять назад в Арефино временно подменяла коллегу. Познакомилась с медперсоналом - замечательными женщинами! Они и про программу "Земский доктор" подсказали".
Их ждут в школе
Всего их будет шесть: 25 лучших участников каждого пройдут в финал. Он состоится в апреле на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи.
Главная цель конкурса - поиск, поддержка и развитие молодых и талантливых ребят, которые хотели бы связать свое будущее с профессией учителя. И не обязательно учиться в специализированном вузе. "Мы рады, что активные студенты различных специальностей планируют стать учителями", - говорит руководитель проекта "Учитель будущего. Студенты" президентской платформы "Россия - страна возможностей" Андрей Богданцев. В Томске и Екатеринбурге полуфиналы завершились. Три дня в Томске 25 вышедших в полуфинал студентов из Сибири и Дальнего Востока делились опытом, играли, слушали лекции и проходили сложные испытания. Соревновались в умении находить решения психолого-педагогических кейсов, анализируя ситуации из реальной учебной практики. Было и тестирование по предметам: психологии, истории и русскому языку. 20 процентов полуфиналистов в Сибири - юноши.
В Екатеринбурге на окружной полуфинал съехались со всего Урала 92 студента, которые показали лучшие результаты в дистанционном тестировании. Третьекурсница педагогического университета Карина Шкиндер пошла на конкурс, чтобы проверить себя. По первому образованию она бухгалтер-экономист: поработала и поняла - не ее.
Аркадий Дудырев - единственный финалист из Тюменской области. И один из немногих участников, кто учится не в педагогическом. Он будущий врач. В Тюмени он ведет курсы по анатомии, физиологии и первой помощи для учеников восьмых и десятых профильных классов. Программу разработал сам на базе Дворца творчества и спорта "Пионер".
В последний день конкурса им предложили поучаствовать в стратегической игре. Каждый получал определенную роль (учитель, директор, родитель, ученик и так далее). Задача - выстроить свое видение "школы будущего", но во взаимодействии с другими участниками.
"Мы считаем, что будущее за междисциплинарным образованием, которое позволяет формировать целостную картину мира у ребенка. А это возможно только при командной работе учителей. Исходя из этого выстроены конкурсные испытания", - рассказывает Андрей Богданцев.
В заданиях организаторы постарались отразить проблемы, которые есть не только в системе образования, а в целом связанные с детством: взаимодействие между поколениями, жизнь ребенка в виртуальном пространстве, буллинг.
Часть заданий не имеет правильного или неправильного решения. Эксперты оценивают умение аргументировать, отстаивать свою позицию и смотрят, насколько она совпадает с нормами педагогики и психологии.
"Учитель будущего должен быть в первую очередь мобильным, во вторую - смелым, в третью - талантливым, в четвертую - очень трудоспособным и в пятую - веселым и смешным", - считает пятикурсник Томского госуниверситета Илья Трофимов, получивший путевку в финал.
Пельменей стало больше
А некоторые уже добились этой цели. Один из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов в Алтайском крае - пищекомбинат "Меленка-ОСТ" - за год участия в нацпроекте почти на 15 процентов увеличил производительность труда на пилотном участке - в цехе лепки пельменей. Каждый лепщик за смену теперь успевает изготовить 250 пельменей, тогда как раньше выработка не дотягивала до 220 штук.
"Эксперты Федерального центра компетенций помогли более эффективно выстроить работу, - рассказал "РГ" директор по производству Вячеслав Суханов. - Сейчас мы уже самостоятельно тиражируем этот опыт на все производственные процессы". На комбинате провели аудит и помогли внедрить бережливые технологии на пилотном потоке. А в дальнейшем планируется привлечь и льготные кредитные ресурсы для расширения производства.
Успешно вступило в нацпроект и консервное предприятие "Русское поле - Албаши" из кубанской станицы Новоминской. "Тему бережливого производства мы начали развивать еще до участия в нацпроекте, но именно он позволил нам познакомиться с опытными наставниками и активнее внедрять полученные знания на практике", - рассказала руководитель проекта по внедрению бережливого производства Алена Бурлаева. - Пока рано подводить итоги, но уже известно, что, устранив проблемы, выявленные рабочей группой, удастся сократить энерго- и трудозатраты".
Не так давно к нацпроекту "Производительность труда" в Краснодарском крае присоединились еще два предприятия - "Пищевые ингредиенты" и "Морской терминал "Тамань". На внедрение принципов бережливых технологий они получили краевые гранты по три миллиона рублей. Также участие в этом нацпроекте продолжают Темрюкское дорожное ремонтно-строительное управление и агрофирма "Южная".
"Участники нацпроекта получают ряд налоговых льгот, повышают эффективность производства и квалификацию своих сотрудников", - отметил министр экономики края Алексей Юртаев. - С каждым годом число желающих только растет". Сейчас мероприятия нацпроекта совместно с экспертами федерального и регионального центров компетенций реализуют 82 предприятия региона.
Зарядка для интеллекта
Помогает этому национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".
Когда в Петропавловске-Камчатском открылась академия развития интеллекта AMAKids, в городе случился настоящий бум дополнительного образования. Новое направление - ментальная арифметика, основанная на устном счете. Оно сразу же заинтересовало жителей региона. С каждым годом популярность академии только растет.
"Мы открыли академию на собственные средства. Интерес к методике развития умственных способностей детей просто огромный", - говорит директор центра Дарья Макарова. По ее словам, к ним чаще обращаются родители, чьи дети отличаются неусидчивостью и невнимательностью в школе, отчего их успеваемость слабая.
"Но спустя полтора-два месяца наших занятий ребята не только начинают производить действия с трехзначными цифрами в уме, но и овладевают скорочтением до 600 слов в минуту. Родители - в восторге", - улыбается Дарья.
Еще до пандемии она обратилась в центр "Мой бизнес" за микрозаймом под льготную ставку для развития новых направлений. Эти деньги помогли академии выжить в трудном 2020 году.
Выручила и краевая субсидия, которой оплатили расходы на аренду помещений. "И, конечно, мы очень ценим помощь, полученную по нацпроекту. Она была очень своевременна", - говорит Дарья.
А на Сахалине в городе Корсаков благодаря ему открылся клуб робототехники IСube Robots на базе культурно-досугового центра "Океан". Создатель клуба Иван Якубенко проводит уроки не только в Корсакове, но и ездит по всему району. "В селах нам очень рады", - делится он с "РГ".
Только на занятия в "Океане" постоянно ходят 50 детей в возрасте от 5 до 12 лет. "Я узнал о возмещении части затрат, когда уже купил для учеников пять наборов по робототехнике, - вспоминает Иван. - Решил докупить еще три набора".
В Омске работает клуб настольных игр "Орден двадцатигранника" Любови Лугининой. Он стал одним их четырех лауреатов конкурса на гранты начинающим предпринимателям в рамках нацпроекта. "Наша семья всегда увлекалась различными играми, - рассказала "РГ" Любовь Лугинина. - Вместе с сыновьями мы не раз мечтали о своем клубе. Благодаря гранту в 400 тысяч рублей нам удалось воплотить мечту в жизнь". Ежедневно в клубе проходят сражения как среди заядлых любителей настольных игр, так и среди новичков. Записываться на них омичи начинают за неделю.
"Настольные игры развивают память, воображение, логическое мышление, - говорит хозяйка клуба. - Например, детективные игры работают точно так же, как реальное расследование: нужно по крупицам собирать информацию, анализировать ее и пытаться найти логику в том, что происходит или происходило".
А еще в клубе можно как приобрести популярные игры, так и взять их напрокат. В пандемию эта услуга оказалась особенно востребованна.
Жизнь снова заклубилась
"Тут был самый настоящий ужас, - вспоминает Римма Натарова, завклубом. - За шестьдесят лет он не знал нормального ремонта".
В обновленном "очаге культуры" жизнь уже бьет шумным ключом. Репетирует вокальная группа, танцами занимается хореографический коллектив, состоящий из самых взрослых жителей села. Возобновил свои репетиции и молодежный вокальный коллектив. "Человек 150 в нашей орбите крутится постоянно", - замечает Римма Натарова.
Отремонтировали и Тимановский сельский филиал районного Дома культуры в Вологодской области. И в селе Дубовое Липецкой области открылся новый Дом культуры. Он стал пятым, возведенным в регионе за последние два года в рамках нацпроекта "Культура". Теперь жители села Дубовое, в котором проживают больше тысячи человек, могут посещать библиотеку, детскую школу искусств, творческие коллективы, детские кружки и игровые комнаты, а также зрительный зал.
Только в 2020 году удалось обновить 335 домов культуры, в этом году к ним добавится еще не менее 300.
Ольга Ярилова, заместитель министра культуры РФ:
- - Не нужно кривить душой: состояние учреждений культуры во многих регионах достаточно плачевное. В них очень давно не вкладывали средства. В результате реализации нацпроекта "Культура" жители малых городов, сел получат более тысячи новых и модернизированных объектов. Современным оборудованием будет оснащено более 3,5 тысячи учреждений культуры. Миллионы людей получат доступ к качественной инфраструктуре культуры. Мы хотим, чтобы каждый житель России почувствовал изменения к лучшему.
В село прилетел ангел
Надолго они не задерживались. Хотя Арефинская участковая больница вполне приличная. При ней - поликлиника, детское отделение, дневной стационар. Одиннадцать коек соцпребывания. Чистенько есть необходимое оборудование...
Знакомимся у входа с мужчиной предпенсионного возраста. "Обычно доктор поработал с полгода - и след простыл, - рассказывает Василий Иванович Товарнов. - Фамилию не успевали запомнить. Нет, нас не забывали, медики из Павлова приезжали. Но какое это лечение? Собирались уже в Москву депешу слать". Да тут программа "Земский доктор" заработала. И в больницу приехала Ирина Борисовна Василегина. Врач с опытом и человек неравнодушный. С ее приходом многое изменилось. Ирина Борисовна свой переезд в село объясняет тем, что давно хотела работать вдали от суеты. С арефенцами познакомилась лет пять назад, временно подменяла коллегу. А тут и программа "Земский доктор" в области запустили. Вот и решилась. "Нет, не рискнуть, - замечает Ирина, - а изменить свою жизнь и сделать ее более комфортной жителям села".
По словам фельдшера участковой больницы Натальи Мироновой, арефенцы за внимательное отношение к каждому из них Ирину просто боготворят.
Не осталось незамеченным и появление нового врача-терапевта Зилы Юнусовой и в Дюртюлинской районной центральной больницы Республики Башкортостан. Она переехала в небольшой городок тоже по программе "Земский доктор". "Я смогла начать жизнь с чистого листа", - с улыбкой говорит Зиля Юнусова.
Молодая женщина десять лет после окончания Башкирского госмедуниверситета работала в поликлинике Салавата. И возможно, осталась бы там. Но были проблемы в с жильем, да и сын часто болел. "Когда предложили работу участкового врача-терапевта в Дюртюли, да еще миллион рублей по программе "Земский доктор", не задумываясь согласилась, - рассказывает молодая женщина. - А переехав, удивилась: условия работы здесь даже лучше, чем в Салавате. Просторные кабинеты, на каждому участке есть медсестра. Здесь используют только электронные карточки пациентов. Конечно, приходится много ездить на вызовы в деревни. Но зато на вполне приличных автомобилях".
Молодой терапевт Снежана Никитина в поликлинике микрорайона Южный город Самарской области работает с марта прошлого года - на старте пандемии. Нагрузка выросла. Но земский доктор не жалеет.
Когда подруга рассказала о своем опыте участия в программе "Земский доктор", Снежана решила последовать ее примеру. А заодно помочь семье с выплатой ипотеки. Условия работы тоже оказались лучше, чем в областной столице. Можно во время приема записать больных в областные клиники на обследование или лечение. Программы позволяют.
А в Енотаевскую районную больницу под Астраханью по нацпроекту "Здравоохранение" приехали сразу три земских доктора. "Население у нас немаленькое - около 25 тысяч человек, - рассказывает "РГ" главврач Елена Шапошникова. А в новом докторе Батыре Нурюкенове она души не чает. У него две специальности: рентгенолог и врач-педиатр. Во время эпидемии он заменял коллег, а сейчас выезжает и в отделение общей практики соседнего села Федоровка, где нет педиатра.
Врач Наталья Замараева уехала из Астрахани в Енотаевку от городской суеты. "Нравится ходить на работу неспешным шагом", - говорит она. Интересы совпали: в селе уже три месяца не было специалиста функциональной диагностики.
А к жителям села Никольское приехала молодой участковый врач, выпускница медуниверситета Лалита Абдулмажидова. В пандемию из участковой больницы ушли сразу два терапевта, так что прибытие нового медика в буквальном смысле спасло ситуацию.
Почему они едут в глубинку
При знакомстве с врачами, которые переехали в села или малые города по программам "Земский доктор", вот на что больше всего обращаешь внимание: деньги не всегда оказываются решающим фактором.
Хотя они не маленькие. В зависимости от удаленности населенного пункта минимум 1-1,5 миллиона рублей. По программе "Земский фельдшер" - 500-750 тысяч рублей. Отработать на новом месте надо не менее пяти лет.
"Деньги - это приятный бонус, не более, - заявляет Ирина Василегина. - Я в профессию пошла, чтобы лечить. Для меня в этой программе приобретен долговременный контракт".
"Место работы тоже играет роль. В городе поликлиники в основном расположены в приспособленных помещениях, коридоры узкие, кабинеты маленькие. А наша поликлиника больше похожа на частный медцентр", - восхищается Снежана Никитина.
В глубинку Лалиту Абдулмажидову привела любовь. В село врач поехала за мужем Тагиром, он пятый год работает здесь стоматологом и тоже по программе "Земский доктор". А Батыр Нурюкенов переехал из Астрахани в глубинку вместе с младшей сестрой Розалией, которая готовится стать врачом скорой помощи в этой же больнице. Она скоро окончит ординатуру и проходит здесь практику.
Эти люди, кажется, действительно родились врачами. Они способны пожертвовать своим личным временем ради чужого человека. Готовы не спать, сорваться из дому по первому зову и прийти на помощь страждущему. Они не равнодушны к чужому горю и чужим слезам. А если это так, то со временем, будем надеяться, статус "Земский доктор" в биографии любого врача станет неформальным знаком качества.
Справка "РГ"
Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" работают в рамках нацпроекта "Здравоохранение". И помогают ликвидировать дефицит кадров в медицине. К 2024 году штат врачей и среднего медперсонала в поликлиниках составит не менее 95 процентов от потребности.