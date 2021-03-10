Как жители России и Беларуси относятся к небоскребам

В Москве хотят ограничить высоту новостроек - не более чем девять этажей. Данный стандарт разрабатывает Минстрой России. В 2012 году в российской столице уже существовал запрет на строительство домов выше 75 метров. Однако до этого успели возвести немало многоэтажек, высота которых составляет 100 и более метров. Наш вопрос читателям: а вам нужны небоскребы?

Как у медали две стороны, так и у высоток есть свои большие плюсы и большие минусы. Олеся Курпяева

Анатолий Ведерчик, генеральный директор ОАО "Стройтрест N 4", Минск:

- Небоскребы нужны, но в ограниченном количестве. Плюсы в том, что на меньшей площади можно построить больше метров квадратных. И по себестоимости получается, что 15 этажей чуть дешевле, чем девять. Я, к слову, сам живу на десятом. Нравится вид из окна. Воздух более свежий. И даже шум города слышен при открытом окне меньше, чем, например, на третьем этаже. Сложности при обустройстве дворовых территорий возле высоток также нормально решаются при грамотном подходе. Минус в том, что высоко пешком подниматься, если лифт сломается.

Елена Воротникова, сотрудник музея, Новосибирск:

- Новосибирску просто необходимы небоскребы. Их архитектура бывает очень красивой и выразительной, она оформляет городское пространство. Наш город сравнительно молодой, застраивался в основном в советское время. У нас нет по-настоящему старинной архитектуры, основная часть жилья - хрущевки, сталинки и панельные девятиэтажки. За счет высотного строительства город мог бы стать примером современного красивого мегаполиса.

Сергей Сергачев, профессор Белорусского национального технического университета:

- Смотря какое назначение таких высоких зданий. Для жилья, уверен, это не лучшее решение. Особенно в социальном плане. Жильцы таких муравейников меньше общаются, не знают друг друга... С другой стороны, если мы говорим про деловой центр, не жилые дома, а офисные здания, то землю надо экономить. И выглядят такие высотки впечатляюще.

Елена Костромина, предприниматель, Пермь:

- Небоскребы - это красиво, но только издалека. Я предпочитаю жить в своем доме, чтобы можно было выйти во двор и увидеть небо, послушать тишину. А вот мой сын недавно купил себе квартиру на 25-м этаже. И ему нравится. Он не тратит время на дорогу и наслаждается видом на окрестности.

Татьяна Воробьева, архитектор, Минск:

- Земля в городах стоит дорого, поэтому от высотной застройки никуда не уйти. Но есть нюансы. Например, более быстрая изнашиваемость инженерных коммуникаций таких домов, сложности при эвакуации в экстренных ситуациях... Вряд ли люди об этом думают, покупая квартиры. А кто-то ведь просто может испытывать дискомфорт из-за боязни высоты. Мои друзья, которые живут на девятнадцатом этаже, рассказывали, что им потребовалось время, чтобы привыкнуть к виду из окна, а сейчас видят только плюсы - красивые панорамы города.

Владимир Линов, заслуженный архитектор России, Санкт-Петербург:

- Такие здания Санкт-Петербургу не нужны вообще! Высотки не совместимы с исторической застройкой, они могут исказить идентичность архитектурного облика, который признан во всем мире эстетической ценностью. К тому же проживание на большой высоте усиливает ощущение одиночества в "муравейнике". Петербуржцы метко определили высотки как "человейники".

Сергей Игнатов, PR-специалист, Волгоград:

- Я не против небоскребов: города растут, им нужна плотная застройка. Но тут возникает вопрос: а куда ставить машины? Люди будут парковаться во дворах, потом вдоль дорог. При возведении высотных зданий нужно сразу продумывать вопрос со стоянкой. Возможно, делать подземный паркинг. Пусть дома растут вверх, а парковки - вглубь.