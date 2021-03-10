"Преодоление" и другие союзные программы

На заседании Комиссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Парламентского Собрания Союза Беларуси и России подведены итоги прошедшего года, намечена масштабная программа социальных и культурных мероприятий. Модератором дискуссии стала председатель Комиссии Елена Афанасьева.

- На 2021-2022 годы запланированы программы в области здравоохранения, образования, культуры, - рассказала "СОЮЗу" зампредседателя Комиссии Людмила Макарина-Кибак. - Предлагается их дополнить программами в сфере внутреннего туризма...

Продолжается реализация союзного проекта по созданию Полоцкого кадетского корпуса. Намечено, что в следующем году он примет первых 77 воспитанников. Со временем их численность возрастет до 300. Двести парней и девушек будут из Беларуси, остальные - россияне. В приоритете дети-сироты, дети военнослужащих и из неполных семей.

Представители министерств здравоохранения рассказали о перспективных союзных научно-технических программах - "Спинальные системы-2" и "ДНК-идентификация-2". Готовится проект "Преодоление" по борьбе с устойчивыми к медикаментам инфекциями. Мероприятия Постоянного Комитета Союзного государства социальной и культурной направленности обозначил руководитель Департамента социальной политики и информационного обеспечения Александр Шундрик:

Прозвучала идея учредить фестиваль для людей с ограниченными возможностями и проводить его раз в два года

- Прежде всего это День единения народов Беларуси и России, премии Союзного государства, мероприятия по оздоровлению ветеранов и чернобыльцев. Пандемийные ограничения еще не сняты, но есть наработки, как осуществить намеченное без ущерба для здоровья. Состоятся фестивали "Таланты XXI века" и "Молодежь за Союзное государство", пройдет гражданско-патриотическая кадетская смена "За честь Отчизны".