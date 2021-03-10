Какой будет стоимость ремонта в 2021 году

Общий бюджет ремонта за 2020 год увеличился на 5%. В Москве стоимость работ оценивается в среднем в 6034 рубля за кв. метр. В Санкт-Петербурге обновить жилье можно за 6712 рублей за "квадрат", свидетельствуют данные Индекса российского ремонта, подготовленного информационным агентством "INFOLine" и компанией "Петрович" по итогам 2020 года. "В Москве цена недвижимости значительно выше, чем в Санкт-Петербурге. А делать ремонт в Москве, напротив, почти на 10 процентов дешевле, чем в Санкт-Петербурге", - говорит гендиректор "INFOLine" Иван Федяков.

Чем больше площадь, тем меньше на нее расходов. Привести в порядок "двушку" в Москве стоит 5713 рублей за кв. метр. В то время как ремонт студии дороже на 1453 рубля за каждый метр - 7166 рублей. В Санкт-Петербурге ремонт в двухкомнатной квартире выйдет в 6156 рублей за кв. метр, а в студии на 1420 рублей дороже за каждый "квадрат" - 7576 рублей.

Самая большая доля в стоимости ремонта у строительных смесей. Они составляют 22-28% в бюджете на стройматериалы, 8-16% - затраты на сантехнику, 14-20% - на напольное покрытие, двери "съедают" 13-16% бюджета, 8-11% - керамическая плитка. Остальное приходится на расходники, лаки, краски и сопутствующие материалы. "В 2020 году в большей степени подорожали импортные товары, подросли цены на сантехнику и инструменты, практически не изменилась стоимость сухих смесей и гипсокартона", - рассказывает Игорь Колынин, директор по маркетингу компании "Петрович".

Цены стройматериалов незначительно прореагировали на изменения курсов валют. "Доллар подорожал на 20%, евро на 30%, а стройматериалы всего на 5%", - отмечает Иван Федяков.

Недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге прибавила в цене более 20%. При этом ремонт серьезно увеличивал ее стоимость. Квартирам массового сегмента он прибавлял 7-10% к цене, бизнес-классу - 15-20%.

В 2021 году спрос на строительные материалы останется на высоком уровне. В какой-то момент он может превысить предложение, что подтолкнет цены вверх. "Повышение будет выше 5%, но в текущей макроэкономической ситуации не выше 10%", - говорит Иван Федяков. На это работает целый ряд факторов. Рост себестоимости стройматериалов, большие объемы частного домостроения и многоквартирного, в том числе квартир без отделки. Ситуация с курсами валют, которая создает привлекательные условия для экспорта товаров, также работает на рост цен на внутреннем рынке. "Этот процесс уже начался. Мы видим его в первом квартале. Многие производители и поставщики уже начали переговоры о повышении цен на свою продукцию", - говорит Иван Федяков. Это подтверждают и в компании "Петрович" с оговоркой, что пока рост цен в магазинах удается сдерживать.