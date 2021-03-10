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10.03.2021,  
16:24
Текст:  Алексей Брусилов

Китайские ПТУР испытывают на макетах иностранных танков

Народно-освободительная армия Китая в ходе учений, а также испытаний новейших образцов боевой техники использует макеты различных зарубежных бронемашин.

Например, в конце минувшего года в Сети появилась заснятая на одной из автомобильных дорог Поднебесной имитация американского основного боевого танка Abrams. Военные эксперты связывают этот факт с поставками из США Тайваню реальных М1А2T.

Фото: Bks5669 / wikipedia.org
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Еще раньше, при отработке систем вооружения ударного вертолета CAIC WZ-10, применялся также выполненный на колесном шасси "Т-90С".

Как известно, такие танки в настоящее время составляют основу бронетанковых соединений индийской армии. Судя по событиям последних лет, их активно привлекают для выполнения задач в районах, примыкающим к зонам возможных конфликтов.

Как можно понять по обнародованным изображениям, в ходе испытаний шла отработка одной из модификаций противотанковой управляемой ракеты HJ-10. Скорее всего ПТУР не имела настоящей боевой части, после прямого попадания макет пострадал не сильно и мог быть использован для других подобных тестов.

Кроме того, для совершенствования высокоточного оружия и демонстрации его возможностей потенциальным покупателям задействуются мишени в виде списанных старых танков Type 59, Type 62 и бронетранспортеров Type 63.

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