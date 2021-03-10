Легионеров впервые вызвали в сборную Кубы по футболу

Кубинские футболисты, играющие в зарубежных чемпионатах, впервые в истории были вызваны в национальную сборную. Состав команды Острова Свободы, которая поборется за выход на Чемпионат мира 2022 года в Катаре, огласил в ходе пресс-конференции тренер сборной Кубы Пабло Эльер Санчес.

В расширенный список вошли 26 футболистов, из которых 11 играют в зарубежных лигах. Например, в состав попал самый известный на сегодня кубинский футболист Онель Эрнандес, защищающий цвета клуба второго по силе английского дивизиона "Норвич Сити".

Сборная Кубы, которая играет в зоне КОНКАКАФ, проведет свои матчи 24 марта против Гватемалы, а 28 марта - против Кюрасао. Ранее кубинцы принимали участие в чемпионатах мира лишь однажды - в 1938 году на Чемпионате мира во Франции, да и то из-за того, что все соперники Кубы по группе отказались от участия.

Решение кубинских спортивных властей стало действительно историческим: ранее ни разу постоянно проживающие и выступающие за рубежом футболисты не приглашались в национальную сборную: долгое время тренирующиеся за рубежом спортсмены фактически считались дезертирами. О приближении ожидаемого болельщиками шага стало понятно в ноябре прошлого года, когда Кубинская футбольная ассоциация впервые внесла в список признаваемых спортсменов пять футболистов, играющих в профессиональных клубах в Европе и Америке.