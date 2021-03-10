Теперь человек любого возраста и семейного положения может построить собственный дом, воспользовавшись программой льготной ипотеки. Банк ДОМ.РФ снял ограничения для заемщиков по таким кредитам.

Льготная ипотека на строительство частных домов со ставкой от 6,1% была запущена в качестве пилотного проекта ДОМ.РФ в декабре прошлого года. Воспользоваться ею могли клиенты в возрасте до 36 лет, имеющие хотя бы одного ребенка до 19 лет. Программа действует до 30 июня 2021 года.

При этом, как отмечал в интервью РБК гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, далее нужно подвести итоги программы и попробовать распространить ее на всю страну. Однако круг заемщиков был расширен гораздо раньше. Уже теперь, сообщает Банк ДОМ.РФ, оформить такой кредит могут все граждане - возрастные ограничения стали стандартными для ипотечных программ: заемщик должен быть не младше 21 года и не старше 65 лет.

Средства можно направить как на строительство дома с одновременным приобретением земли, так и на строительство на уже имеющемся в собственности участке. Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей для других регионов. Первоначальный взнос - от 20%. Ставка программы приближена к ставке по программе льготной ипотеки на новостройки. Чаще всего такими кредитами интересуются москвичи, жители Санкт-Петербурга, Самарской, Челябинской и Тюменской областей, отмечают в банке.

Развитие ипотечного кредитования на индивидуальное жилищное строительство было предусмотрено в проекте программы по развитию ИЖС, представленной минстроем около года назад, но пока не принятой. До запуска программы ДОМ.РФ кредиты на возведение дома составляли лишь около 1% от всей ипотеки, а ставка по ним обычно была на 1-3% выше, чем для покупки квартир.

Покупателей деревянных домов ждут скидки до 10%

Льготная ипотека не единственный способ, которым власти помогают гражданам обзавестись своей усадьбой. Минпромторг недавно переработал механизм предоставления скидок покупателям деревянных домокомплектов. До сих пор в этой схеме были задействованы банки: предполагалось, что они будут компенсировать покупателям до 10% первоначального взноса по кредитам. Однако банки не заинтересовались программой. Теперь минпромторг предлагает покупателям получать скидки до 10% непосредственно у производителя, а компании потом возместят "недостачу" из бюджета. На таких условиях можно будет купить домокомплект стоимостью до 3,5 млн рублей, указано в проекте постановления.