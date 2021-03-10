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10.03.2021 14:32
Рубрика: Спорт

Максим Буров стал двукратным чемпионом мира в акробатике

Текст: Максим Домчев
Россиянин Максим Буров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу. Он стал лучшим в акробатике.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В среду на чемпионате мира по фристайлу, который проходит в Казахстане, в борьбу вступили представители акробатики. И тут надежды российских болельщиков были связаны с сильнейшим на данный момент спортсменом страны Максимом Буровым. В этом сезоне он стал обладателем Кубка мира, причем сделал это досрочно.

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В суперфинал вышли три представителя России. Максим Буров показал лучший результат - 135,00 баллов. Он опередил американца Кристофера Лиллиса на 1,5 балла. Бронза досталась еще одному россиянину - Павлу Кротову, чье выступление набрало 127,50 балла.

Не повезло брату чемпиона Илье Бурову. В своей попытке он упал и, набрав 83,00 балла, оказался на пятой строчке.

У женщин команда России также завоевала медаль. Третье место заняла Любовь Никтитина - ее результат 94,47 балла. Золото у австралийки Лоры Пил - 106,46 балла, на второй ступени пьедестала почета расположилась американка Эшли Колдуэлл - 101,74 балла.

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