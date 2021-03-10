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10.03.2021 20:26
Рубрика: Спорт

Классный акробат

Максим Буров защитил титул чемпиона мира
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8402)
Россиянин Максим Буров завоевал золотую медаль в дисциплине акробатика на чемпионате мира по фристайлу, который проходит в Алма-Ате.

В суперфинале Буров набрал 135,00 балла, опередив американца Кристофера Лиллиса (133,50) и соотечественника Павла Кротова (127,50). Павел, кстати, не очень понял судейские оценки. Он явно рассчитывал получить за свой удачный прыжок более высокие баллы и обрадовался бы "серебру".

Фото: gettyimages
Смирнова и Лазаренко разыграли "золото" ЧМ в могуле

Что касается Ильи Бурова, старшего брата чемпиона, то он выбыл из борьбы за медали из-за падения на приземлении. Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 набрал 83,00 балла и занял пятое место. Максим Буров, наоборот, показывает стабильные результаты. В сезоне 2020/21 он выиграл пять подряд этапов Кубка мира со старта сезона. А в Алма-Ате стал двукратным чемпионом мира. Первое "золото" Максим выиграл в 2019 году в Парк-Сити. Там же была завоевана "бронза" в командной акробатике.

- Очень счастлив и очень доволен, - сказал Максим сразу после объявления оценок. - Мне понравилось выступать в Казахстане. Спасибо всем организаторам. Но выступление и победа дались непросто. Было волнительно. Но я справился с нервами и показал хороший результат. Ощущения такие же потрясающие, как и два года назад. Ведь титул чемпиона мира - это круто.

В женской лыжной акробатике "бронзу" сборной России принесла Любовь Никитина. Победила австралийка Лора Пил (106,46 балла), второй стала американка Эшли Колдуэлл (101,74). Никитина смогла попасть в тройку лучших (94,47 балла), несмотря на то, что выполняла прыжок не с трехметрового трамплина, как соперницы, а с двухметрового. Это означает, что сальто, винты и другие перевороты в воздухе уступали в сложности, однако качество исполнения и приземления не подвели россиянку.

Напомним, что в дисциплине могул наши спортсменки тоже выступили очень удачно. Анастасия Смирнова принесла России первое в истории страны "золото" чемпионата мира в парном могуле. Виктория Лазаренко завоевала "серебро". Смирнова также выиграла "бронзу" в обычном могуле.

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