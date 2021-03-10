МИД РФ: Встреча лидеров "нормандской четверки" не прорабатывается

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (России, Германии, Украины и Франции) не прорабатывается, так как не были выполнены условия, необходимые для ее проведения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Нет, я это не могу подтвердить. По саммиту никаких договоренностей нет, поскольку не выполнены все основные условия, необходимые для создания такой встречи на высшем уровне", - цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, контакты между помощниками глав "четверки" продолжаются в рабочем порядке.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы ведется подготовка встречи лидеров "нормандской четверки".