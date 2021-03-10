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10.03.2021 16:10
Рубрика: Экономика

Минфин России готов к введению новых санкций на госдолг страны

Текст: Алексей Дуэль
Минфин готов к возможному введению новых санкций на российский госдолг, сообщил журналистам замглавы ведомства Тимур Максимов.
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости

По его мнению, такой режим готовности уже стал нормой, передает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ РИА Новости
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"Мы с 2014 года живем в этом режиме, - сказал Тимур Максимов. - Мне кажется, этот режим уже стал для нас нормой. Мы готовы ко всему и живем по принципу - будет день, будет пища... Мы с 2014 года ко всему готовы".

О том, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести дополнительные санкции, направленные против суверенного долга и бизнесменов, в отношении России, на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg.

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