Минфин готов к возможному введению новых санкций на российский госдолг, сообщил журналистам замглавы ведомства Тимур Максимов.

По его мнению, такой режим готовности уже стал нормой, передает РИА Новости.

"Мы с 2014 года живем в этом режиме, - сказал Тимур Максимов. - Мне кажется, этот режим уже стал для нас нормой. Мы готовы ко всему и живем по принципу - будет день, будет пища... Мы с 2014 года ко всему готовы".

О том, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести дополнительные санкции, направленные против суверенного долга и бизнесменов, в отношении России, на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg.