Минприроды объяснило, когда экологическая информация может быть скрыта

Экологическая информация может быть сокрыта только в одном случае - если она составляет государственную тайну. Все остальные сведения должны быть опубликованы, прокомментировали новый закон об экологической информации в Минприроды.

"Экологические проблемы, как и в целом информация о состоянии окружающей среды, не должны замалчиваться, - отметил глава ведомства Александр Козлов. - Грязный воздух, вода, свалки, загрязняющие почвы и убивающее все живое, - это беда не отдельно взятой территории, это касается каждого. Вовремя полученная информация - это спасенные жизни и здоровье, сохраненные экосистемы, благополучие всей страны, планеты".

Министр заверил, что будет обязательно следить за тем, чтобы такая информация была доступна для людей. Так же он пригрозил самыми жесткими мерами к тем, кто попытается что-то утаить от общественности.

Подписанный президентом закон об экологической информации предполагает, что все сведения ос состоянии окружающей страды будут бесплатно публиковаться в Интернете на сайтах органов власти.

"К экологической информации, которая подлежит размещению госорганами, относятся сведения о состоянии атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв, о радиационной обстановке, о стационарных источниках, об уровне или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, об обращении с отходами производства и потребления, о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду", - уточнили в Минприроды. Более точные правила раскрытия экоинформации будут утверждены постановлением правительства России, проект документа уже разработан и проходит общественное обсуждение.

Экологи из WWF России обратили внимание на то, что подписанный закон носит рамочный и для его полноценного исполнения может потребоваться добрая воля предприятий - источников выбросов вредных веществ. В связи с этим организация обратилась в Российский союз промышленников и предпринимателей с призывом как можно более добросовестно раскрывать всю сведения о влияние предприятий на окружающую среду.