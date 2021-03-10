Минпросвещения раскрыло детали новой системы оплаты труда учителей

Какими должны быть базовые ставки и оклады учителей? Система надбавок и других выплат? Об этом на вебинаре Института образования ВШЭ рассказал директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения Андрей Милехин. Он впервые раскрыл подробности новой системы оплаты труда учителей, которую разрабатывает и обсуждает министерство.

- Самая существенная, на наш взгляд, сегодня проблема - размеры ставок за труд одинаковой сложности, которые могут различаться даже в одном субъекте. Их значение ниже прожиточного минимума, - рассказал Андрей Милехин. - Какие последствия? Для получения достойной зарплаты на уровне субъекта учитель должен добирать свои 18 часов дополнительной работой. Чем меньше оклад в структуре зарплаты, тем сложнее понять, из каких надбавок она складывается. Система эта непрозрачна, это "точка напряжения". Размеры ставок и окладов в 4000-8000 рублей отпугивают молодых специалистов.

Как ранее рассказали "РГ" в Общероссийском профсоюзе образования, в 80% регионов месячная ставка (оклад) учителя за норму часов учебной нагрузки - меньше федерального МРОТ. В некоторых субъектах она и вовсе - три-четыре тысячи рублей. Все, что сверху, - разные выплаты и надбавки, которые начисляются порой по очень сложным и запутанным схемам. Доходит до абсурда, когда учителю начисляют отдельные стимулирующие выплаты "за работу на пришкольном участке", "за выполнение диспетчерских функций", "за работу с хором"…

Выход из ситуации? Министерство просвещения предлагает несколько важных и четких правил:

Первое. Ставки зарплаты (должностные оклады) устанавливаются в единых размерах для всех организаций субъекта РФ;

Второе. Дифференциация этой ставки устанавливается по сложности труда, в зависимости от квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп (их всего четыре);

Третье. Сформирован четкий перечень компенсационных выплат.

Четвертое. Сформирован перечень стимулирующих выплат.

- Регионы смогут устанавливать свои дополнительные выплаты компенсационного и стимулирующего характера, - рассказал Андрей Милехин. - Наши предложения поддержаны большинством субъектов РФ.

Что важно? В случае, если размеры действующей ставки/оклада в регионе превысят те, которые будут рассчитываться по новой системе, то педагогам сохранят старые - более высокие зарплаты.

- Таким образом, предложенные подходы к оплате труда должны обеспечить гарантированную минимальную оплату на уровне региона, равноценную для всех педагогов, выполняющих в регионе одни и те же трудовые функции. Плюс - прозрачное, понятное начисление оплаты труда, - рассказал Андрей Милехин.