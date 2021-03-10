Несколько предложений Минтруда об индексации пенсий работающим пожилым людям направлены в администрацию президента РФ. Об этом глава ведомства Антон Котяков сообщил на заседании комитета Госдумы.
"В Минтруде по поручению президента вопрос прорабатывали и сформировали несколько предложений, направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих граждан. Эти предложения мы соответствующим образом направили в правительство, я знаю, что правительство представило их в администрацию президента", - сказал Котяков, чьи слова приводит РИА Новости.
Он выразил надежду, что решение относительно подготовленных предложений будет принято в ближайшее время.