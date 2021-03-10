Мишустин освободил от должности замглавы ПФР Николая Козлова

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Николая Козлова. Причиной отставки стал переход чиновника на другую работу.

Николай Козлов занимал пост замглавы ПФР с 2011 года. В фонде он курировал, в частности, вопросы инвестирования пенсионных накоплений, взаимодействия с управляющими компаниями и негосударственными пенсионными фондами, а также вопросы, связанные с учетом и защитой пенсионных прав граждан.

До назначения в ПФР Козлов в течение 17 лет занимал должность президента, а затем председателя совета директоров инвестиционной компании "Риком-Траст".