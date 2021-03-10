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10.03.2021 18:50
Рубрика: Происшествия

Клик и штраф

Мосгорсуд не стал отменять штраф блогеру за опасные фейки во время пандемии
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8402)
Мосгорсуд признал законным штраф в 400 тысяч рублей блогеру Андрею Тюняеву за фейк о коронавирусе.
С начала пандемии появились десятки всевозможных коронавиру- сных фейков. Многие из них закончились реальными уголовными делами. Фото: Gettyimages С начала пандемии появились десятки всевозможных коронавиру- сных фейков. Многие из них закончились реальными уголовными делами. Фото: Gettyimages
С начала пандемии появились десятки всевозможных коронавиру- сных фейков. Многие из них закончились реальными уголовными делами. Фото: Gettyimages

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, 9 марта городской суд рассмотрел представление прокуратуры и апелляционную жалобу адвоката на приговор Андрею Тюняеву. В ноябре прошлого года Симоновский суд Москвы признал Тюняева виновным в совершении преступления по ст. 207.1 УК РФ о распространении опасной недостоверной информации о коронавирусе.

Фото: Антон Вергун / РИА Новости
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Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей. Как было установлено следствием и судом, журналист и блогер Андрей Тюняев на своем YouTube-канале опубликовал видеоролик, в котором заявлял, что коронавирус в действительности - это "болезнь Фейгельсона - Якобсона", которая представляет опасность только для лиц еврейской и армянской национальности. Еще один фейк, который распространил блогер в своем канале, - это то, что под видом борьбы с коронавирусом у здоровых людей изымают внутренние органы и продают их для трансплантации.

Прокурор Южного административного округа Москвы в апелляционном представлении в Мосгорсуд просил исключить из описательно-мотивировочной части приговора одно из доказательств. В частности, это касалось ссылки на страницу группы в соцсети ВКонтакте. 17 апреля на этой странице также был размещен видеоролик блогера, но он был исключен судом первой инстанции из общего объема предъявленного Тюняеву обвинения. Кроме того гособвинение просило признать смягчающим наказание обстоятельством первое привлечение Тюняева к ответственности. В свою очередь, защита в апелляционной жалобе просила отменить приговор и оправдать блогера. Сам Тюняев вины в распространении фейков также не признал. В итоге суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без изменения, представление прокуратуры и апелляционную жалобу - без удовлетворения.

На 17 марта в Мосгорсуде назначена апелляция по еще одному приговору о коронавирусном фейке. Жалобу на решение суда первой инстанции подала москвичка Екатерина Храпченкова. В сентябре 2020 года Нагатинский суд Москвы приговорил ее к 120 часам обязательных работ за распространение фейка о продаже в магазине медицинских масок из китайской гуманитарной помощи. Как сообщила ранее корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, установлено, что Храпченкова 9 мая 2020 года, находясь в продуктовом магазине на улице Алма-Атинской, приобрела упаковку товара иностранного производства с наименованием "маска одноразовая трехслойная, немедицинская".

Блогер на своем канале в YouTube уверял, что под видом борьбы с COVID-19 у здоровых людей изымают органы и продают их для трансплантации 

Выйдя из магазина, она сняла на мобильный телефон упаковку и прокомментировала видео словами, что данные маски являются реализуемой за плату гуманитарной помощью. Тем самым, по данным представителя прокуратуры, Храпченкова распространила заведомо ложные сведения. Как выяснилось, сделал она это для повышения "кликов" на ее странице в "ТикТок". Всего за 10 дней - с 9 по 19 мая 2020 года - этот видеоролик просмотрели более 687 тысяч пользователей.

Происшествия Правосудие Суд Пандемия коронавируса COVID-19

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