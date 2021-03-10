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10.03.2021 04:15
Рубрика: Экономика

Курица в заморозке

На мясо птицы и яйца зафиксировали цены
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Неделя № 50(8401)
Производители мяса птицы и яиц договорились заморозить цены на свою продукцию, сообщил на совещании с участниками отрасли министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Мясо птицы и яйца подорожали из-за роста цен на корма и вспышек птичьего гриппа, а также повышения спроса на доступный белок. Фото: photoxpress Мясо птицы и яйца подорожали из-за роста цен на корма и вспышек птичьего гриппа, а также повышения спроса на доступный белок. Фото: photoxpress
Мясо птицы и яйца подорожали из-за роста цен на корма и вспышек птичьего гриппа, а также повышения спроса на доступный белок. Фото: photoxpress

По данным Росстата, с начала года мясо кур подорожало на 8,1%, больше - только овощи. У этого три главных причины: увеличение стоимости кормов, снижение производства мяса из-за гриппа птиц, а также сокращение поставок импортных инкубационных яиц из-за того же птичьего гриппа.

Фото: iStock
Власти перешли к новой системе контроля цен

Правительство уже предприняло ряд мер по стабилизации цен. Введены экспортные квоты и пошлины на зерновые и масличные. В 2021 году будут субсидироваться перевозки сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока. Также в 2021 году предприятия отрасли могут брать льготные кредиты на закупку шротов, премиксов и кормов. "Все это уже позволило замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма. Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие два месяца", - считает Дмитрий Патрушев.

Кроме этого, минсельхоз намерен увеличить предельный лимит по льготным "коротким" кредитам для птицеводов с 1 до 1,5 млрд рублей. А инвесткредиты пролонгировать на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Чтобы снизить зависимость от импортных инкубационных яиц, обсуждается возможность постепенного повышения ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года - с 0 до 5%, с 1 января 2023 года - до 15%.

На строительство и модернизацию предприятий по производству инкубационного яйца планируется возмещать капитальные затраты (CAPEX) с 2022 года. Помимо этого возможна компенсация части затрат на 1 кг продукции. Такое решение может действовать до 1 октября 2021 года, если птицеводческие предприятия не будут повышать отпускные цены.

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Грядет пересев?

На юге России начинается посевная кампания. На этот раз коронакризис "догнал" российский АПК: беспокойство вызывают рост цен на минудобрения, сложности с озимыми. По данным минсельхоза, цены на отдельные минудобрения в январе выросли на 14%. Однако дефицита на рынке нет - сейчас их запасы превышают прошлогодние. Обоснованность роста цен на минудобрения уже проверяет Федеральная антимонопольная служба. По оценке минсельхоза, состояние озимых зерновых удовлетворительное, хотя в некоторых регионах посевы изрежены выше нормы. По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, в этом сезоне из-за неблагоприятной погоды ожидается огромный пересев озимых (новые посадки на место невзошедших). Пересевать будут прежде всего яровым ячменем, подсолнечником, соей (в центральной части России), горохом.

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