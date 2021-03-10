Новости

На МКС завершены работы по герметизации трещины 21:35
Григорий Рапота вручил благодарность фотокорреспонденту "СОЮЗа" Роману Щербенкову 21:01
Вакцина "Спутник V" одобрена в Иордании 20:54
Умерла звезда мексиканского кино Исела Вега 20:46
Клебо призвал отозвать апелляцию на лишение его "золота" на 50 км на ЧМ 20:22
Абрамченко: Деньги "Норникеля" пойдут на экологические проекты 20:14
Институт Коха сообщил о начале третьей волны коронавируса в Европе 20:12
Путин поручил проанализировать работу системы авиаперевозок в ДФО 20:02
ДТП с девятью машинами на МКАД привело к 4-километровой пробке 20:01
Путин оценил реализацию Концепции демографической политики Дальнего Востока 19:46
Синоптики спрогнозировали идеальный для загара день в марте 19:21
ЛНР: В Донбассе возобновились бои, ВСУ использует гранатометы 19:18
Путин поручил завершить разработку плана по развитию Арктики 19:13
Google выплатил штраф за неудаление запрещенной информации 19:08
Попова назвала возможным снятие ограничений для лиц старше 60 лет 19:03
Болгария возглавила рейтинг стран ЕС по уровню преступности и насилия 18:59
В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении человека 18:52
Школьница, из-за которой обезглавили французского учителя, созналась во лжи 18:47
Красноярских чиновников заподозрили в халатности из-за жилья для сирот 18:46
Светлана Радионова: Подтверждаю оплату "Норникелем" 146 млрд рублей 18:42
Ростуризм: Программу льготного кредитования отельеров запустят в этом году 18:40
В зимние месяцы в турпоездках побывали 15 млн россиян 18:32
В Москве пройдет Российский форум по управлению интернетом 18:32
Попова: В РФ нет южноафриканского штамма COVID-19 18:26
Попова заявила о необходимости сохранения масочного режима в России 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
10.03.2021 21:35
Рубрика: Общество

На МКС завершены работы по герметизации трещины

Текст: Алена Ларина

Экипаж МКС устранил вторую трещину на станции. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал представитель ЦУПа во время переговоров с космонавтами, которые транслировало NASA.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса
Астронавт NASA вновь полетит к МКС на корабле "Союз МС-18"

Всего на станции были обнаружены две трещины. Первую, размером около четырех сантиметров, нашли осенью прошлого года и заделали временными средствами, после чего скорость падения давления на МКС снизилась, но полностью проблему решить не удалось.

В итоге недавно одну из трещин заклеили специальной армированной заплаткой, а на вторую  был нанесен слой герметика. Из-за труднодоступности повреждения это удалось сделать лишь со второй попытки.

Далее экипаж закроет люк переходной камеры для проверки наличия утечки воздуха. Кстати, ранее для проверки других мест утечки космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп.

Все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на МКС согласуются с коллегами из NASA. Срок ее эксплуатации заканчивается в 2024 году, но может быть продлен до 2030 года.

Общество Космос

Главное сегодня

Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Размер социальных пенсий изменится с 1 апреля
Президенты России и Турции дали старт строительству 3-го энергоблока АЭС "Аккую"
Роскомнадзор объяснил сбой в работе нескольких сервисов в России
В Госдуму внесен проект об освобождении от НДФЛ небогатых граждан
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России