На МКС завершены работы по герметизации трещины

Экипаж МКС устранил вторую трещину на станции. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал представитель ЦУПа во время переговоров с космонавтами, которые транслировало NASA.

Всего на станции были обнаружены две трещины. Первую, размером около четырех сантиметров, нашли осенью прошлого года и заделали временными средствами, после чего скорость падения давления на МКС снизилась, но полностью проблему решить не удалось.

В итоге недавно одну из трещин заклеили специальной армированной заплаткой, а на вторую был нанесен слой герметика. Из-за труднодоступности повреждения это удалось сделать лишь со второй попытки.

Далее экипаж закроет люк переходной камеры для проверки наличия утечки воздуха. Кстати, ранее для проверки других мест утечки космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп.

Все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на МКС согласуются с коллегами из NASA. Срок ее эксплуатации заканчивается в 2024 году, но может быть продлен до 2030 года.