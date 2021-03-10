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10.03.2021 20:21
Рубрика: Спорт

Пора ворваться в Токио

Назван состав женской сборной страны для турнира олимпийской квалификации в Венгрии
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8402)
Тренерский штаб женской сборной России во главе с новым наставником Александром Алексеевым обнародовал расширенный, состоящий из 35 спортсменок список кандидатов в национальную команду на участие в турнире олимпийской квалификации, который состоится с 19 по 21 марта в венгерском городе Дьер.
Нашим девушкам для попадания на Олимпиаду надо занять первое или второе место в квалификационном турнире. Фото: АР Нашим девушкам для попадания на Олимпиаду надо занять первое или второе место в квалификационном турнире. Фото: АР
Нашим девушкам для попадания на Олимпиаду надо занять первое или второе место в квалификационном турнире. Фото: АР

В числе кандидатов сразу девять обладательниц "золота" летних Игр 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро. Это голкиперы Виктория Калинина, Анна Седойкина, полевые гандболистки Полина Кузнецова (Вяхирева), ее родная сестра Анна Вяхирева, Марина Судакова, Владлена Бобровникова, Анна Сень, Дарья Дмитриева и Екатерина Ильина. А главный, самый харизматичный творец успеха в Рио, теперь уже бывший рулевой сборной Евгений Васильевич Трефилов входит в штаб в качестве консультанта.

За путевку в Токио-2021 в Дьере поспорят четыре сборные - хозяйки соревнований мадьярки, Россия, Сербия и Казахстан. На Игры в Японию попадут две лучшие команды из данного квартета.

В списке кандидатов в нашу команду сразу девять чемпионок летних Игр в Рио-2016 

Заключительный этап подготовки к олимпийскому отбору наша национальная дружина проведет 15-17 марта на учебно-тренировочной базе в подмосковном Новогорске. Право участвовать в олимпийском отборе есть только у игроков из представленного списка. На каждый конкретный матч команда может заявить не более 16 девушек, причем по ходу турнира разрешается сделать в боевом составе до пяти замен.

Состав сборной России

Вратари: Габисова, Калинина (обе - "Ростов-Дон"), Каплина, Седойкина (обе - ЦСКА), Лагина ("Лада", Тольятти). Левые крайние: Горшкова (ЦСКА), Кожокарь, Кузнецова (обе - "Ростов-Дон"), Решетникова ("Лада"), Самохина ("Астраханочка). Правые крайние: Голуб, Ефимкина (обе - "Кубань", Краснодар), Манагарова ("Ростов-Дон"), Судакова (ЦСКА), Фомина ("Лада"). Линейные: Я. Жилинскайте ("Лада"), Илларионова (ЦСКА), Макеева ("Ростов-Дон"). Правые полусредние: Вяхирева ("Ростов-Дон"), Горшенина, Скоробогатченко (обе - ЦСКА), Дудина ("Кубань"), Зеленкова ("Астраханочка"). Левые полусредние: Бобровникова, Сень (обе - "Ростов-Дон"), Ведехина (ЦСКА), Листопад ("Кубань"), Малашенко ("Астраханочка"), Никитина ("Лада"). Разыгрывающие: Дмитриева, Ильина, Чигиринова (все - ЦСКА), Кирдяшева, Щербак (обе - "Лада"), Таженова ("Ростов-Дон").

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