Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июля обеспечить внесение в законодательство изменений по защите неквалифицированных инвесторов. Глава государства на совещании по ситуации в банковской сфере потребовал защитить интересы граждан, вкладывающих в ценные бумаги, - с той целью, чтобы они не стали новыми "обманутыми дольщиками". Это, по его словам, особенно актуально в связи со снижением популярности депозитов: из-за снижения ставок по ним граждане чаще стали отдавать предпочтение более доходным и одновременно рисковым финансовым инструментам.

Авторами инициативы о защите новичков выступили ряд депутатов и сенаторов, в том числе глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Как объяснил Аксаков, риски для граждан усилились: некоторые профучастники финансовых рынков стали продавать неопытным инвесторам сложные продукты с неизвестным экономическим итогом. "Грубо говоря, их просто впаривают", - объяснил депутат. В результате граждане рискуют потерять свои сбережения из-за непонимания сути продукта. А ведь за последние два года, по его данным, количество брокерских счетов увеличилось в четыре раза.

Между тем объем находящихся в опасности средств велик: Банк России ранее оценил в 600 миллиардов рублей вложения россиян в несущие риски инвестиционные продукты со сложной структурой и ценообразованием.

Согласно законопроекту, профучастники (банки и т.п.) будут информировать потенциальных инвесторов о рисках, которые несет тот или иной продукт. Требования к объему и содержанию информации, предоставляемой физлицу при заключении договора с ним, установит Банк России. А если финансисты должным образом не предупредят о возможных потерях, то документ предусматривает процедуру возврата средств в полном объеме.

"Центробанк сможет обязать соответствующую финансовую компанию выкупить обратно тот продукт, которая она продала розничному инвестору, если была предоставлена неполная и недостоверная информация, и это несет угрозу, что инвестор может практически все потерять", - объяснил глава комитета по финансовому рынку.

Документ четко прописывает, какие продукты будут доступны для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке. А чтобы получить возможность вкладываться в другие - более сложные - инструменты, нужно будет пройти обязательное тестирование. Норма, как предполагается, начнет работать с 1 октября 2021 года (ранее предполагалось, что это произойдет с 1 апреля 2022 года).

Кроме того, вводятся ограничения на исполнение брокером поручений неквалифицированного инвестора - физлица.