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10.03.2021 18:01
Рубрика: Экономика

Новак: В апреле Россия наполовину восстановит добычу нефти

Текст: Сергей Тихонов

Россия в апреле восстановит добычу нефти наполовину от первоначального объема сокращения по условиям сделки ОПЕК+. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина.

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"Добыча нефти в России восстановится на 890 тыс. баррелей в сутки или на 45% от начала действия условий новой сделки ОПЕК+ с мая 2020 года", - сказал Новак.

По его словам, это позволит обеспечить потребности внутреннего рынка, увеличить экспорт нефти, пополнить бюджет и окажет благотворное воздействие на рынок труда. "Цены на нефть в 60 долларов за баррель в 2021 году, позволят дополнительно направить в Фонд национального благосостояния (ФНБ) 2,5 трлн рублей", - сказал вице-премьер.

Новак также отметил, что сейчас на мировом рынке сложился дефицит предложения нефти в размере 1-2 млн баррелей. В 2021 году рост спроса на нефть составит - 5,5 млн баррелей в сутки, а мировые запасы нефти снизятся до среднего значения за последние 5 лет. После этого рынок придет в нормальное состояние, и его уже не надо будет регулировать, лишь поддерживать баланс спроса и предложения, сказал вице-премьер.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры

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