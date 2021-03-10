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10.03.2021 17:00

Новый арендатор в бизнес-центре "Искра-Парк"

ГК "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент") заключила новый договор долгосрочной аренды в офисно-деловом центре "Искра-Парк" (Ленинградский проспект, д. 35, стр. 1). Арендатором выступило ООО "ЗЕТ-ВИЖН" (компания Optic DIAS).
Фото: Предоставлено ООО "Галс Управление активами" Фото: Предоставлено ООО "Галс Управление активами"
Фото: Предоставлено ООО "Галс Управление активами"

Общая площадь арендуемых помещений составила около 1 500 кв. м. Офисы компании расположились на 1-м и 13-м этажах бизнес-центра, срок аренды составляет семь лет. На 1-м этаже разместились офисные помещения компании Optic DIAS, а на 13-м этаже - шоу-рум и рабочее пространство для сотрудников с собственным выходом на террасу.

"Компании, которые подбирают себе офис сегодня, обращают внимание на гибкость и многофункциональность делового пространства, максимально эффективное использование площади. Наш бизнес-центр действительно пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных арендаторов, так как мы предоставляем самые современные и комфортные условия на рынке коммерческой недвижимости: престижное расположение, пешая доступность до станций метро, необходимые инфраструктурные объекты на первом этаже и вместительный подземный паркинг. Мы очень рады приветствовать нашего нового партнера в офисно-деловом центре "Искра-Парк", - отметила Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления "Галс-Девелопмент".

"Наша компания работает на российском оптическом рынке уже более 25 лет, и мы рады открыть новый головной офис в Москве. Для нас было важно найти такое пространство, в котором можно было бы максимально комфортно соединить изолированное рабочее пространство для нашей команды с шоу-румом, в которых мы могли бы общаться со своими клиентами и партнерами. Новый офис более чем соответствует современным стандартам рабочих пространств, и мы надеемся, что он удовлетворит все ожидания наших сотрудников", - сообщил директор по маркетингу компании OPTIC DIAS Константин Хазанович.

"Искра-Парк" - офисно-деловой центр класса "А" для крупного бизнеса, который располагается в престижном районе Беговой и имеет прямой доступ к ключевым магистралям города: Ленинградскому проспекту, ТТК, Садовому кольцу и МКАД.

Объект общей площадью свыше 70 тыс. кв. м выполнен по уникальному архитектурному проекту бюро SPEECH. Арендопригодная площадь составляет более 55 тыс. кв. м. Футуристическое здание с уникальной "бриллиантовой огранкой" состоит из четырех секций переменной этажности от 8 до 17 этажей. В десяти входных группах "Искры" обустроены семь лифтовых холлов, девять зон ресепшен и системы контроля доступа. В бизнес-центре обеспечена удобная горизонтальная и вертикальная логистика.

На первых этажах предусмотрена развитая инфраструктура для комфортной работы - кафетерий Montwiss, кофейня "Правда кофе", Кулинария "ЛяФантази", Столовая "Столичный Вкус" и др. Подземный паркинг (530 машиномест) и прилегающая территория оборудованы зарядками для электрокаров.

В состав многофункционального комплекса входит также жилой корпус из десяти секций переменной этажности от 9 до 17 этажей на 772 апартамента площадью от 37 до 130 кв. м.

Подробная информация о проекте доступна на сайте https://hals-development.ru.

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"

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