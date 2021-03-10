Определились участники полуфиналов плей-офф КХЛ на Западе

Определились участники полуфиналов Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В рамках четвертьфиналов СКА на своей площадке принимал минское "Динамо". Основное время завершилось вничью - 3:3, причем хозяева ушли от поражения в конце встречи. А в овертайме Антон Бурдасов принес победу. СКА выиграл серию 4-1.

"Динамо" со счетом 4:3 обыграло "Северсталь" и также завершило серию в свою пользу - 4-1.

Таким образом в полуфиналах конференции сыграют: СКА - "Динамо" и ЦСКА - "Локомотив".

На Востоке "Авангард" выиграл серию у "Автомобилиста" - 4-1. В среду омичи со счетом 3:1 нанесли поражение "Автомобилиисту", в составе которого единственный гол на счету Павла Дацюка. Он стал самым возрастным автором гола в плей-офф КХЛ. На момент заброшенной шайбы форварду исполнилось 42 года и 233 дня.

В то же время "Металлург" переиграл "Барсы" - 5:1. Счет в серии стал 3-2 в пользу клуба из Магнитогорска.