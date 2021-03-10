От коронавируса умер актер из "Летят журавли" Николай Сморчков

Ушёл из жизни Николай Сморчков, киноактёр, сыгравший множество ролей в известнейших фильмах.

Как сообщается на сайте Союза кинематографистов, причиной смерти стал коронавирус COVID-19.

Смерть наступила 6 марта, но оповестили о кончине Николая Гавриловича только сегодня.

Актёру был 91 год.

Коллеги отмечают, что Сморчков был "талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами".

Николай Сморчков родился 9 августа 1930 года. Окончил ВГИК, служил в театре Киноактёр.

В кино дебютировал в 1951 году ролью Струкова в "Сельском враче".

Всего Сморчков снялся в огромном количестве фильмов - свыше двухсот ролей. Среди них такие знаменитые проекты, как "Верные друзья" (третья лента в фильмографии), "Летят журавли", "Война и мир", "Кремлёвские куранты", "Освобождение", "Жестокий романс", "Подросток", "Дни Турбиных", "Хождение по мукам", "Склифосовский", "Антикиллер", "Дальнобойщики", многие другие.