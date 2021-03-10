От ответственности за нарушение антикоррупционных норм смогут освобождать

В законопроекте имеются в виду ситуации, когда чиновник в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств не смог на 100% выполнить антикоррупционные требования. К таким обстоятельствам предлагается отнести стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты. В том же ряду - запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными.

Помешал ли реально чиновнику форс-мажор, установит комиссия по соблюдению требований к служебному поведению. Только в этом случае он может быть освобожден от наказания.

"Речь идет ни в коем случае не о том, чтобы освободить кого-то от уголовной ответственности за сами непосредственно коррупционные нарушения, если они будут выявлены, - подчеркнул замминистра юстиции Андрей Логинов, представляя законопроект депутатам. - Это вопрос, который уходит в суды. А вопросы, которые касаются второй стороны, - создания среды, противодействующей коррупции, - они будут уходить в комиссию, там будут принимать решение".

При этом госслужащему дается месяц со дня прекращения действия независящих обстоятельств, чтобы вновь обеспечить соблюдение антикоррупционных ограничений.

Изменения коснутся судей, сенаторов и депутатов Госдумы, генпрокурора РФ и прокурорских работников, сотрудников таможни, военнослужащих, лиц, замещающих госдолжности регионов, глав муниципальных образований и местных администраций, депутатов заксобраний и выборных органов местного самоуправления и многих других.