Овечкин вошел в команду разочарований сезона в НХЛ

Символическую сборную главных разочарований составило авторитетное издание The Athletic. Всего в состав включен 21 хоккеист и из них четверо представляют Россию.

Одним из главных разочарований сезона стал форвард "Вашингтона" Александр Овечкин. В нынешнем регулярном чемпионате он провел 21 матч, забросив всего 8 шайб. При этом показатель полезности Ови составляет "минус 10".

Немало критики вызывает и игра форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина. Начало регулярного чемпионата у него точно не задалось. В 25 матчах нынешнего сезона он набрал 19 очков (6 голов и 13 передач) с показателем полезности "минус 5".

Попали в эту команду также форвард "Нью-Джерси" Никита Гусев и голкипер "Флориды" Сергей Бобровский.