Павел Прилучный - о смысле жизни и новых ролях

Павел, когда вы начинали работу в "Мажоре", знали, что он "выстрелит"?
Павел Прилучный: Я никогда не сомневаюсь, когда иду в какой-то проект. Любую историю можно сделать хитом. В данном случае продюсеру Александру Цекало удалось настроить всех нас на "правильный лад".
Пандемия внесла в вашу жизнь какие-то коррективы?
Павел Прилучный: Еще бы - она оборвала мой спектакль. Хорошо, что "Девятаева" успели отснять.
А какой спектакль?
Павел Прилучный: Должны были показать в Минске осенью 2020 года "Косметику врага"...
Вы говорили, что приглашение на роль Михаила Девятаева стало для вас честью, так как Тимур Бекмамбетов является создателем зрелищных, новаторских фильмов как в России, так и в Голливуде. Вспомним хотя бы "Ночной дозор" и "Дневной дозор", "Особо опасен", "Время первых"...
Павел Прилучный: Тимур Бекмамбетов создал не просто масштабный военный экшен о подвигах наших летчиков на войне, но и уникальное с технологической точки зрения кино.
К февралю 1945 года, времени побега, Михаил Девятаев весил всего сорок килограммов...
Павел Прилучный: Для этой роли я похудел на двенадцать кило: сидел на рисе и воде. Во время съемок у меня от напряжения порой немели губы. Я снимался в робе, меня под ней обматывали целлофаном: в Питере и Кронштадте, где проходили съемки, было дико холодно.
Знаю, что на съемках была задействована реальная военная техника.
Павел Прилучный: Это реквизит студии "ВоенФильм", а самолет "Хейнкель-111", который снимали в картине, теперь будет частью экспозиции студии.
Война застала Михаила Девятаева на территории Беларуси, где вы часто и успешно теперь снимаетесь. Затем был плен...
Павел Прилучный: Восьмого февраля сорок пятого был совершен, пожалуй, самый дерзкий побег в истории Великой Отечественной войны. Группа советских военнопленных под руководством летчика Михаила Девятаева захватила переоборудованный для проведения ракетных испытаний немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 и перелетела на нем в расположение частей Красной армии. Этот захватывающий сценарий написала сама жизнь.
Как долго снималась лента?
Павел Прилучный: Пятьдесят съемочных дней. Я учился летать на самолете. Бекмамбетов сказал: "Тебе надо все попробовать самому". После этого инструктор протянул мне ключи от зажигания и сказал: "Держи ключи от неба!"
Вы же уже снимались в военных драмах?
Павел Прилучный: Да, в фильме "Невский пятачок". К слову, на этом невском пятачке во время Великой Отечественной шли ожесточенные бои. На этом пятачке земли - два километра в ширину и восемьсот метров в глубину - лежат на каждом квадратном метре по семнадцать наших бойцов. Я был рад участвовать в проекте. Он был для меня очень непростым, но трудности компенсировались важностью темы.
Вы в детстве занимались боксом, даже стали кандидатом в мастера спорта. Это помогло вам в жизни?
Павел Прилучный: Это развило упорство, я стараюсь выполнять трюки сам.
Как вы из провинции без протекции пробились в Москве?
Павел Прилучный: Ходил по кастингам. Когда получил гонорар за роль в фильме "На игре" Павла Санаева, то купил машину и стал подрабатывать таксистом. Ничто просто так не дается. Особенно тем, кто из провинции. Им надо работать, работать и работать.
Вы теперь еще и продюсер?
Павел Прилучный: Захотелось раздвинуть рамки, ведь я уже давно работаю в кинопроизводстве и многое, надеюсь, понимаю. Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ, дал возможность рискнуть. Так я стал креативным продюсером сериала "В клетке". Я сам занимался спортом. "В клетке" немножечко про меня.
Вы уделяете внимание своему внешнему виду?
Павел Прилучный: Лучше вложить деньги в путешествия и детей.
Когда сняли ограничения, вы поехали в Крым.
Павел Прилучный: Да, мы рванули туда большой компанией. Отдохнуть. Но уже на следующий день под окнами толпилась стая журналистов.
А когда вас по-настоящему стали узнавать?
Павел Прилучный: Еще в Новосибирске, где я работал в театре "Глобус". Я мечтал учиться у Женовача, но не вышло. Зато меня взял к себе Константин Райкин... Я рос в Казахстане, в Чимкенте. Мама - хореограф, папа - тренер. Когда начались волнения, мы продали свою четырехкомнатную квартиру и уехали в Россию. В это самое время рухнул рубль. Денег хватило на полуобгоревший дом в Бердске. Мама пошла на рынок торговать. Когда отец умер, мне было всего тринадцать лет. У нас с мальчишками был бизнес - протирали фары у автомобилей. Потом поступил в театральное училище в Новосибирске...
С какими режиссерами вы мечтали поработать?
Павел Прилучный: С Тимуром Бекмамбетовым. Я должен был идти на роль солдата, который предает Родину (на роль Девятаева рассматривался Данила Козловский. - Прим ред.), но в итоге на главную роль утвердили меня.
Вы сегодня главный мажор страны...
Павел Прилучный: Сознаюсь: фильм я не смотрел. Я в нем играл.
Вам нравится то, чем вы занимаетесь?
Павел Прилучный: Да. В зале сидят две тысячи человек, и ты можешь их заставить плакать.
А с детьми удается позаниматься?
Павел Прилучный: Да, это мое самое лучшее занятие. Когда снимали "Девятаева", брал на съемки сына. На массовые сцены, где было много "русских" и "немцев". Хочу, чтобы он хорошо знал историю своей страны, знал, как реально было в лагере для военнопленных.
Признайтесь, вы чего-то боитесь?
Павел Прилучный: Одиночества.
Сейчас?
Павел Прилучный: Сейчас я живу с мамой.
Павел Прилучный родился 5 ноября 1987 года в Казахстане. В 2010 году окончил в ГИТИСе очное отделение режиссерского факультета по специальности "Актерское искусство". В 2014 году снялся в главной роли в остросюжетном детективно-криминальном телесериале "Мажор". Фильм, имевший высокий зрительский рейтинг, стал первым российским сериалом, права на трансляцию которого приобрел американский сервис Netflix. В общей сложности снялся в 40 фильмах и проектах.