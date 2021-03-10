Павел Прилучный - о смысле жизни и новых ролях

Павел Прилучный, пожалуй, один из самых востребованных на сегодня российских актеров. В апреле с его участием выходит фильм Тимура Бекмамбетова "Девятаев". Павел сыграл в нем роль Героя Советского Союза летчика Михаила Девятаева, который во время Великой Отечественной войны совершил побег из концлагеря на немецком самолете. Герой Павла Прилучного из телесериала "Мажор" уже стал нарицательным. Однако в четвертой части сериала зрителей ждет сюрприз - мажор сильно поменяется. А насколько похож на него сам актер?

Павел, когда вы начинали работу в "Мажоре", знали, что он "выстрелит"?

Павел Прилучный: Я никогда не сомневаюсь, когда иду в какой-то проект. Любую историю можно сделать хитом. В данном случае продюсеру Александру Цекало удалось настроить всех нас на "правильный лад".

Пандемия внесла в вашу жизнь какие-то коррективы?

Павел Прилучный: Еще бы - она оборвала мой спектакль. Хорошо, что "Девятаева" успели отснять.

А какой спектакль?

Павел Прилучный: Должны были показать в Минске осенью 2020 года "Косметику врага"...

В зрительном зале сидят две тысячи человек, и ты можешь разом заставить их всех плакать

Вы говорили, что приглашение на роль Михаила Девятаева стало для вас честью, так как Тимур Бекмамбетов является создателем зрелищных, новаторских фильмов как в России, так и в Голливуде. Вспомним хотя бы "Ночной дозор" и "Дневной дозор", "Особо опасен", "Время первых"...

Павел Прилучный: Тимур Бекмамбетов создал не просто масштабный военный экшен о подвигах наших летчиков на войне, но и уникальное с технологической точки зрения кино.

К февралю 1945 года, времени побега, Михаил Девятаев весил всего сорок килограммов...

Павел Прилучный: Для этой роли я похудел на двенадцать кило: сидел на рисе и воде. Во время съемок у меня от напряжения порой немели губы. Я снимался в робе, меня под ней обматывали целлофаном: в Питере и Кронштадте, где проходили съемки, было дико холодно.

Знаю, что на съемках была задействована реальная военная техника.

Павел Прилучный: Это реквизит студии "ВоенФильм", а самолет "Хейнкель-111", который снимали в картине, теперь будет частью экспозиции студии.

Война застала Михаила Девятаева на территории Беларуси, где вы часто и успешно теперь снимаетесь. Затем был плен...

Павел Прилучный: Восьмого февраля сорок пятого был совершен, пожалуй, самый дерзкий побег в истории Великой Отечественной войны. Группа советских военнопленных под руководством летчика Михаила Девятаева захватила переоборудованный для проведения ракетных испытаний немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 и перелетела на нем в расположение частей Красной армии. Этот захватывающий сценарий написала сама жизнь.

Как долго снималась лента?

Павел Прилучный: Пятьдесят съемочных дней. Я учился летать на самолете. Бекмамбетов сказал: "Тебе надо все попробовать самому". После этого инструктор протянул мне ключи от зажигания и сказал: "Держи ключи от неба!"

Вы же уже снимались в военных драмах?

Павел Прилучный: Да, в фильме "Невский пятачок". К слову, на этом невском пятачке во время Великой Отечественной шли ожесточенные бои. На этом пятачке земли - два километра в ширину и восемьсот метров в глубину - лежат на каждом квадратном метре по семнадцать наших бойцов. Я был рад участвовать в проекте. Он был для меня очень непростым, но трудности компенсировались важностью темы.

Вы в детстве занимались боксом, даже стали кандидатом в мастера спорта. Это помогло вам в жизни?

Павел Прилучный: Это развило упорство, я стараюсь выполнять трюки сам.

Как вы из провинции без протекции пробились в Москве?

Павел Прилучный: Ходил по кастингам. Когда получил гонорар за роль в фильме "На игре" Павла Санаева, то купил машину и стал подрабатывать таксистом. Ничто просто так не дается. Особенно тем, кто из провинции. Им надо работать, работать и работать.

Вы теперь еще и продюсер?

Павел Прилучный: Захотелось раздвинуть рамки, ведь я уже давно работаю в кинопроизводстве и многое, надеюсь, понимаю. Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ, дал возможность рискнуть. Так я стал креативным продюсером сериала "В клетке". Я сам занимался спортом. "В клетке" немножечко про меня.

Вы уделяете внимание своему внешнему виду?

Павел Прилучный: Лучше вложить деньги в путешествия и детей.

Когда сняли ограничения, вы поехали в Крым.

Павел Прилучный: Да, мы рванули туда большой компанией. Отдохнуть. Но уже на следующий день под окнами толпилась стая журналистов.

А когда вас по-настоящему стали узнавать?

Павел Прилучный: Еще в Новосибирске, где я работал в театре "Глобус". Я мечтал учиться у Женовача, но не вышло. Зато меня взял к себе Константин Райкин... Я рос в Казахстане, в Чимкенте. Мама - хореограф, папа - тренер. Когда начались волнения, мы продали свою четырехкомнатную квартиру и уехали в Россию. В это самое время рухнул рубль. Денег хватило на полуобгоревший дом в Бердске. Мама пошла на рынок торговать. Когда отец умер, мне было всего тринадцать лет. У нас с мальчишками был бизнес - протирали фары у автомобилей. Потом поступил в театральное училище в Новосибирске...

С какими режиссерами вы мечтали поработать?

Павел Прилучный: С Тимуром Бекмамбетовым. Я должен был идти на роль солдата, который предает Родину (на роль Девятаева рассматривался Данила Козловский. - Прим ред.), но в итоге на главную роль утвердили меня.

Вы сегодня главный мажор страны...

Павел Прилучный: Сознаюсь: фильм я не смотрел. Я в нем играл.

Вам нравится то, чем вы занимаетесь?

Павел Прилучный: Да. В зале сидят две тысячи человек, и ты можешь их заставить плакать.

А с детьми удается позаниматься?

Павел Прилучный: Да, это мое самое лучшее занятие. Когда снимали "Девятаева", брал на съемки сына. На массовые сцены, где было много "русских" и "немцев". Хочу, чтобы он хорошо знал историю своей страны, знал, как реально было в лагере для военнопленных.

Признайтесь, вы чего-то боитесь?

Павел Прилучный: Одиночества.

Сейчас?

Павел Прилучный: Сейчас я живу с мамой.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Павел Прилучный родился 5 ноября 1987 года в Казахстане. В 2010 году окончил в ГИТИСе очное отделение режиссерского факультета по специальности "Актерское искусство". В 2014 году снялся в главной роли в остросюжетном детективно-криминальном телесериале "Мажор". Фильм, имевший высокий зрительский рейтинг, стал первым российским сериалом, права на трансляцию которого приобрел американский сервис Netflix. В общей сложности снялся в 40 фильмах и проектах.