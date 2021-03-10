Песков адресовал Минцифры вопрос о перебоях в работе сайтов органов власти

Перебои в работе сайтов органов власти в России возможны, такие сообщения поступали, пояснения может дать Минцифры. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о возможных кибератаках на сайты госструктур.

"Я читал об этих сообщениях, мы не смогли их подтвердить методом непосредственного апробирования. Но, возможно, какие-то сбои. Наверное, министерство связи даст какие-то пояснения. Пока не имеем информации на этот счет", - сказал Песков.

"Мы видели сообщения, но, честно говоря, они у нас не подтвердились. У нас все открывается. Я у компьютера сижу - все работает", - заметил пресс-секретарь президента в ответ на реплики некоторых журналистов, что у них эти сайты не открываются.